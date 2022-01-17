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黑糖珍奶店珍煮丹 進駐洛杉磯 哈岡華人為解鄉愁排長龍

記者謝雨珊、啟鉻／哈仙達岡報導
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

「珍煮丹」是來自台灣民眾相當熟悉的連鎖飲料店品牌，2010年從台北士林夜市起家，主打黑糖飲品。珍煮丹幾年前在落腳進駐北加州灣區時，曾經轟動華人社區，店外大排長龍。如今南加州居民終於等到了這一天，珍煮丹於16日開業試營運，首日迎來長長人龍，放眼望去全是華人。不少人甘願花上一下午排隊，只為喝到一口珍煮丹的黑糖飲品。

當天下午約2時許，店外的長龍估有100多人，一名排隊的顧客說，當天有買一送一，他特別趕來嘗鮮。 

珍煮丹在台灣目前有74家門市。招牌黑糖珍珠鮮奶蟬聯銷售排行榜第一，黑糖蜜製珍珠加上香濃鮮奶很受歡迎。蒙特利公園市朱同學來自台灣，疫情期間無法返台，農曆新年將來臨，思鄉心切的她，當日特地開車到哈仙達岡想要喝到道地的台灣味。朱同學最想念的是珍煮丹的黑糖珍珠鮮奶，她表示，自己下午才到場，一到場就看到一條超長隊伍，驚嚇萬分，「因為我在洛杉磯已很久沒看過這麼長的隊」。

珍煮丹1月在洛杉磯哈仙達岡開店。(記者謝雨珊／攝影)
珍煮丹1月在洛杉磯哈仙達岡開店。(記者謝雨珊／攝影)

不過超長隊伍並未讓她退卻。朱同學表示，珍煮丹一直是她很喜歡的飲料品牌，尤其他們的珍珠非常Q彈滑順，配上奶茶香及黑糖，整個搭配比例都比很多其他飲料店好喝。

另外一位朱同學非常喜歡的飲品是「芋芋鮮奶」系列，她認為，珍煮丹的芋頭搭配鮮奶，非常濃郁，芋頭又有嚼勁，是芋頭控必點的飲品。不過哈仙達岡分店目前只賣黑糖芋芋鮮奶。

哈仙達岡分店另有黑糖珍珠厚鮮奶、黑糖芋芋鮮奶、茉莉拿鐵、紅茶拿鐵、泰泰拿鐵、復古紅茶、老派紅茶、及茉莉花茶。朱同學認為，飲品種類不算多，不過已足以一解鄉愁。

哈仙達岡新開飲品店買一送一促銷，吸引不少年輕人排起長隊購買。（記者啟鉻／攝影）
哈仙達岡新開飲品店買一送一促銷，吸引不少年輕人排起長隊購買。（記者啟鉻／攝影）

哈仙達岡 加州 華人

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