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陳和霞率歌舞表演 世報嘉年華將登台

記者楊青／洛杉磯報導
陳和霞和舞者們排練中。（陳和霞提供）
陳和霞和舞者們排練中。（陳和霞提供）

「老家在中國」世界華人春晚創始人、第六屆世界夫人大賽全球執行主席陳和霞（Lisa Chen）將率領包括歌、舞、武術和時裝模特的表演隊伍，參加世界日報喜迎虎歲嘉年華1月22（周六）和23日（周日）在羅蘭岡四季廣場兩天演出，好戲連台，精彩可期。

「22號和23號兩天，每天至少有一個小時的節目」，陳和霞表示，參加世界日報喜迎虎歲嘉年華的節目，大多是她從世界華人春晚表演以及各族裔的精彩節目中選出，包括獨唱、小合唱、男女對唱、歌伴舞、模特時裝秀、民族舞蹈，表演者有「唱響全球」歌唱大賽冠軍，華語歌曲大賽的獲獎歌手、影視歌曲的優秀歌手、韓文、英文和台語歌手等等；來自模特學校的時裝模特則將展現2022時尚服裝和具有中國傳統特色的漢服。此外，還將有自閉症孩子的表演，包括電子鋼琴演奏和英文及台語民歌等等，「形式多樣、色彩絢麗、喜氣洋洋」。

陳和霞近期忙得不可開交，「關懷自閉症兒童聖誕節慈善晚會」，世界日報新春嘉年華，第六屆世界夫人大賽，2022老家在中國世界華人春晚，好戲連台。其中，「老家在中國」則匯集世界各地華人的優秀節目，表達海外華人思鄉念土情懷。

陳和霞擔任世界夫人大賽全球執行主席。（陳和霞提供）
陳和霞擔任世界夫人大賽全球執行主席。（陳和霞提供）
陳和霞。（陳和霞提供）
陳和霞。（陳和霞提供）

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