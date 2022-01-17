世報新春嘉年華 義工介紹紓困好康

即將在本月22、23日羅蘭岡四季廣場登場的世界日報虎年新春嘉年華，除了吃喝玩樂、辦年貨、看表演，還有華人 義工現場介紹政府紓困 好康，40元將平板電腦及免費寬帶流量帶回家。

EBB全稱Emergency Broadband Benefit，緊急寬帶福利 計畫，是聯邦政府在疫情期間為幫助清寒人家眾多的紓困救濟優惠計畫之一，總額高達32億元。該優惠計畫主要是為疫情期間，需要在家上網課或辦公卻無力購買電腦、或支持寬帶流量費用的清寒人家量身定做，符合條件的家庭每月可獲得高達50元的寬帶服務折扣，符合條件地區的家庭每月可獲高達75元的寬帶服務折扣。根據聯邦通信委員會 (FCC) 的數據，到2021年9月15日，緊急寬帶福利 (EBB) 計畫近32億元可用資金中，僅分配了3.78億元。

EBB項目推廣華人義工孫凱旋介紹，該優惠項目實施一年多，但很多人都不知道，很多符合條件的華人知道的更少。她說，目前該項目雖然已經結束，但由於餘留大量的平板電腦沒有發放出去，所以發放行動還在繼續當中。

根據聯邦通訊委員會網站，自2021年12月31日起加入EBB計畫的家庭，將在60天的過渡期內繼續領取當前的每月福利。這些優惠可通過緊急寬帶福利計畫(EBB)獲得，客戶可以在Walmart.com和全國2300多家沃爾瑪商店中找到符合條件的計畫。

孫女士介紹，第一次開線需要審核是否符合資格，申請人需要提供姓名、生日和社安號後四碼等，這些信息與政府聯網審核之後，義工就可以將電腦的身分證號碼輸入系統，完成開線，將電腦交到申請人手中，有的是當場就過，有的需等一到三天，由專人審核。

EBB華人義工將在世界日報虎年嘉年華會上現場向民眾作更為詳細的解釋，並現場幫助申請。