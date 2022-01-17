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海嘯釀最高浪4.5呎 南加州損失小

編譯組／綜合報導
南太平洋東加王國發生海底火山爆發，引發強大海嘯，南加州幸無重大損失。(ABC7畫面截圖)
南太平洋東加王國發生海底火山爆發，引發強大海嘯，南加州幸無重大損失。(ABC7畫面截圖)

南太平洋東加王國14、15日發生海底火山爆發，引發強大海嘯，席捲全球大片土地，包括加州西海岸在內，從紐西蘭到加拿大，數百萬人處於警戒狀態，秘魯北部海岸發生兩人溺水身亡。南加州幸無重大損失。

加州受災最嚴重的地區，似乎在中加州聖塔克魯茲港（Santa Cruz Harbor），海嘯在漲潮時湧入，淹沒濱海停車場和街道。南加州相較其他地方來說，並未造成極大損失，中加州Avila Beach附近出現近4.5呎大浪，是加州當天紀錄的高點，但並沒有出現海嘯跡象，也未造成船隻損毀。

新港灘和橙縣其他地方海岸地區，似乎並未受到破壞，浪湧水位保持在一呎以下，也無洪水跡象。

洛杉磯時報報導，民眾14日晚間，開始擔心環太平洋地區災難，當時東加王國在距離首都湯加（Tonga）約40哩水域發生海底火山噴發，火山灰和煙霧在空中燃燒12哩，引發氣象學家和海嘯科學家注意。

湯加街道與建築物即刻陷入洪水中，此後，這個約有10萬5000人的群島國家通訊大受影響，整體影響尚不清楚。

海嘯逐漸影響其他地方。夏威夷出現約2.5呎潮汐，出現輕微洪水。

15日凌晨4時53分，相關單位發布海嘯預警，要求從墨西哥邊境到阿拉斯加阿留申群島（Aleutian Islands）遠離海岸，因恐出現高達三呎高海嘯。

加州許多社區，當天日出前，警方和救生員都在沙灘上，阻止衝浪者、皮筏艇運動員和游泳者進入水中。

上午9時後不久，在聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo County）縣Avila Beach附近，出現近4.5呎浪高，但幾乎並無海嘯跡象。當晚9時，加州沿海取消海嘯預警。

港口巡邏隊和地方相關單位在水面上航行，警告海員注意海嘯可能引發的其他危險，特別是強烈水流等。

加州 洪水 南加

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