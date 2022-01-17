我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

加州撥款218億 州大系統學校可增25%多元名額

編譯組／綜合報導
州長紐森日前提出撥款218億元經費給加州高等教育。圖為隸屬州大系統之聖荷西州大校園。(美聯社)
州長紐森日前提出撥款218億元經費給加州高等教育。圖為隸屬州大系統之聖荷西州大校園。(美聯社)

州長紐森日前提出2860億元加州下年度總預算案，其中218億元經費給加州高等教育，包括加州大學(University of California)、州立大學(Cal State University)與社區學院(California Community Colleges)系統。

根據州長預算提案，由23個校區組成州大系統、有十個校區的加大系統，將獲得五年每年5%經費增長，條件為入學更可負擔、縮小公平差距、改善完成學位時間、增加加州居民大學入學率、為學生提供進入職場更好準備。州立大學與加大系統也同意，於2026-27學年度之前，將STEM、早期教育與社會工作等高需求職業學生人數增加25%。

州立大學新預算提案將撥款總額3.041億元持續基金。州大總校長卡斯特羅(Joseph Castro)聲明表示，州長提出長期與可持續經費提案，是一項大膽行動，將使州大規畫且迎來更多有天分且多元化學生入學，並在大學課程取得成就。

州預算計畫中，將協助州大系統於2022-2023學年度總經費成長7.2%，其中包括2.111億元用於支持理事會營運預算優先項目，例如員工薪資等。學校目標是於2025年之前提高畢業率，並協助解決部分學校面臨的數位鴻溝。也將提供8100萬元用於增加2022-2023年入學率，提供1200萬元用於增加對寄養青年學生的支持。預算提案還包括開發與維修經費，包括1億元用於維護與能源有效使用計畫。

預算經費也包括8300萬元用於支持州立大學「貝克斯菲爾德能源創新中心」(CSU Bakersfield Energy Innovation Center)，以及5000萬元用於支持位在溪口(Chico)、佛瑞斯諾(Fresno)、波莫那(Pomona)、聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)大學農場的裝備與設施。州大學術委員會主席柯林斯(Robert Keith Collins)表示，在目前充滿挑戰時期，這些支持將提供資源，讓教職員進一步參與教學與學術研究，將其轉化成滿足學生獨特學術與職涯目標，實現進入社會行動力。

預算 加州大學 教育

上一則

Netflix又漲價 每月最低10元最高20元

下一則

加州抵押貸款減免計畫 援助償還房貸

延伸閱讀

加州抵押貸款減免計畫 為房主提供幫助償還逾期款項

加州抵押貸款減免計畫 為房主提供幫助償還逾期款項
影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水
「政治素人、商界出身」共和黨籍楊京就任維州州長

「政治素人、商界出身」共和黨籍楊京就任維州州長
加州參議員梅倫德斯 要求州長對退稅方案負責

加州參議員梅倫德斯 要求州長對退稅方案負責
APAPA全國董事會成員 獲任白宮亞太裔事務辦公室成員

APAPA全國董事會成員 獲任白宮亞太裔事務辦公室成員
加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
一名滑雪愛好者在太浩湖地區的暴風雪中失踪多日，8日遺體在居民區附近被找到。（美聯社）

加州滑雪者暴風雪中失踪 六天搜尋找到時已身亡

2022-01-09 13:53
玫瑰花車遊行媒體站台上擠滿了來自各大媒體的記者。（記者邵敏／攝影）

玫瑰花車遊行爆感染 多名華人記者中招 打加強針也感染

2022-01-09 18:18

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）