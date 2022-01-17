Netflix又漲價 每月最低10元最高20元

Netflix將再次調漲北美地區費用，標準訂閱版本將調升1.5元至每個月15.5元美金。(pexels)

離上一次調漲訂閱觀看費用才不到一年半，Netflix 將再次調漲北美地區費用。標準訂閱版本將調升1.5元至每個月15.5元美金。加拿大 地區則為每月16.5加元。美國最貴的訂閱版本則調漲2元至每月20元。而最便宜版本目前訂為每月10元。這項政策於1月14日 (周五) 生效。

有關調漲費用事宜，民眾將收到由Netflix寄出的電郵通知，應用程式上也會給予告知。Netflix此舉可能引發部分民眾取消訂閱，不過目前它仍是美國最多人使用的線上串流頻台。而其他像是HBO Max及Disney+等串流頻台近期的訂閱人數及知名度持續在增加。

Netflix全球共2億1350萬名訂閱用戶，其中有7400萬名用戶為美國及加拿大用戶。而北美地區串流頻台相當競爭的情形下，Netflix只能調漲費用，尤其Netflix為了創作更多新內容搶客戶，更是耗費不少資金。目前Netflix不只投資 在電視劇及電影，近期更大量投資在電玩遊戲上，開創不同市場追求成長。

Netflix在放出公布調漲費用消息之後，當天 (周五) 的股市收盤比開盤高6.49元，漲1.3%至一股 (share) 為525.69元。該公司第四季財務報表已於周四(13日)公布。