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報稅季24日登場 善用國稅局資源 無全額補助者 或可申請紓困金退稅

記者王珂／洛杉磯報導
稅季將至，國稅局提醒民眾使用線上服務。(IRS.gov)
稅季將至，國稅局提醒民眾使用線上服務。(IRS.gov)

美國國稅局近日鼓勵納稅人使用線上工具和資源，來準備2021年聯邦稅表所需資訊，包含受疫情影響發放的救濟補助金和子女扺稅優惠預付款等相關內容。

自2022年1月24日開始，以電子方式提交2021年稅表，納稅人利用報稅軟體或可信賴的稅務專業人士，可以在整個過程中得到指導並避免犯錯，如提交不完整或不準確的稅表可能延遲處理和退稅

國稅局官網（IRS.gov）提供的報稅步驟和工具全天24小時可用，可以查看帳戶資訊、獲得稅務問題的解答或支付稅款，沒有資格獲得第三筆補助金或沒有獲得全額補助金的居民，將可能有資格申請紓困金退稅額。

做法是在提交2021年稅表時，需要知道收到的第三筆紓困補助金的總額，以計算正確的2021年紓困金退稅額。納稅人需填寫正確的款額，以避免處理延遲、減慢退稅。從1月下旬開始，國稅局將發送第6475號信函，提供收到的第三筆經濟影響補助金的總額，可以使用線上帳戶查看。

2021年兒童稅收抵免付款稅務資訊 （記者王珂╱攝影）
2021年兒童稅收抵免付款稅務資訊 （記者王珂╱攝影）

關於子女抵稅優惠預付款：納稅人需要知道2021年收到的預付款總額，在提交2021年稅表時與正確申請的子女抵稅優惠總額進行比較，符合條件的家庭如果在2021年未獲得按月發放的預付款，可以在遞交2021年聯邦所得稅申報表時申請子女抵稅優惠來獲得一次性付款。

納稅人在準備提交稅表或通知時，可以使用線上帳戶安全查看重要資訊，包括欠款、付款、追蹤款項以及查看付款計畫的詳細資訊。

納稅人可以使用「我的退稅在哪裡」 工具查看退稅進度，國稅局在收到電子稅表後24小時內或在他們寄出紙質稅表後最多四個星期內，就可以查看進度。

從1月14日開始的國稅局為收入不超過7萬3000元的居民提供免費報稅專案，僅在IRS.gov 或IRS2Go移動應用程式上提供，提供品牌報稅軟體包。

稅表 退稅 國稅局

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