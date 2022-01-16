華人小模特獲IMTA團體冠軍 打破非亞裔壟斷局面
南加華人小模特在國際大賽獲得團體冠軍！為期五天的IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前落幕，來自全球500多名選手參與角逐，南加某華人模特才藝學校的選手們最終獲得IMTA團體賽冠軍，打破以往團體賽前三名被非亞裔團體壟斷的局面。
該模特才藝學校負責人樊禹彤（Tiffany Fan）表示，該校是聖蓋博谷授權的參賽學校，已連續第二年獲得團體賽冠軍。IMTA始於1987年，是世界模特、經紀公司和選角總監們尋找新面孔的地方。她很高興看到更多華人面孔的孩子能在這裡綻放光彩，在國際舞台上展示自己。
該學校學生王家瑞（Felix Wang）雖然只有12歲，但是外形高挑出眾，也是本次比賽獨一無二的全能型選手，參賽項目橫跨模特類，舞蹈類和配音類。在他所參加的模特類六個項目中斬獲兩個冠軍三個亞軍一個季軍，並榮獲IMTA年度全能模特大獎亞軍，舞蹈類總冠軍並獲得IMTA獎學金以及配音類亞軍。他還被選中在設計師T台秀中負責開場舞。
在IMTA表現出色的選手通常都會受到眾多知名經紀公司的青睞，紛紛拋出橄欖枝。這次比賽中，華人選手表現格外出色，橫掃模特、舞蹈、配音三大類別所有項目的獎項，個人項目獎牌總數高達96枚。來自星際模特才藝學校的Angela Zhang (張可馨)、Yao Rong（榮耀）、Elizabeth Gao（王子琪）、Sarah Zhai（翟欣汝）、Yutong Li（李雨桐）、Brenda Hou （侯玉嬌）、Samantha Seiter (王嘉燁)、Felix Wang （王家瑞）、 Chiayi Cheng （程嘉宜）、Ariel Wang （王婧熙）、Alicia Tang (唐佳琪）、 Delbert Dai （戴福煊）、Daisy Qin （秦福玥）、Miya Wang在集體努力下獲得團體賽冠軍，該獎項前三名以往都是被其他族裔團體壟斷。
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