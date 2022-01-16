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華人小模特獲IMTA團體冠軍 打破非亞裔壟斷局面

記者張宏／洛杉磯報導
團體冠軍大合影，前排左起Angela Zhang (張可馨)、Yao Rong（榮耀）、Elizabeth Gao（王子琪）、Sarah Zhai（翟欣汝），後排從左至右依次是 Yutong Li（李雨桐）、Brenda Hou （侯玉嬌）、Samantha Seiter (王嘉燁)、Chanelle Renne（模特才藝學校老師）、樊禹彤（Tiffany Fan，星際模特才藝學校校長）、Felix Wang （王家瑞）、 Chiayi Cheng （程嘉宜）、Ariel Wang （王婧熙）、Alicia Tang (唐佳琪）。（學校提供）
團體冠軍大合影，前排左起Angela Zhang (張可馨)、Yao Rong（榮耀）、Elizabeth Gao（王子琪）、Sarah Zhai（翟欣汝），後排從左至右依次是 Yutong Li（李雨桐）、Brenda Hou （侯玉嬌）、Samantha Seiter (王嘉燁)、Chanelle Renne（模特才藝學校老師）、樊禹彤（Tiffany Fan，星際模特才藝學校校長）、Felix Wang （王家瑞）、 Chiayi Cheng （程嘉宜）、Ariel Wang （王婧熙）、Alicia Tang (唐佳琪）。（學校提供）

南加華人小模特在國際大賽獲得團體冠軍！為期五天的IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前落幕，來自全球500多名選手參與角逐，南加某華人模特才藝學校的選手們最終獲得IMTA團體賽冠軍，打破以往團體賽前三名被非亞裔團體壟斷的局面。

該模特才藝學校負責人樊禹彤（Tiffany Fan）表示，該校是聖蓋博谷授權的參賽學校，已連續第二年獲得團體賽冠軍。IMTA始於1987年，是世界模特、經紀公司和選角總監們尋找新面孔的地方。她很高興看到更多華人面孔的孩子能在這裡綻放光彩，在國際舞台上展示自己。

今年12歲的王家瑞（Felix Wang，前排右二）獲得多個獎項。（學校提供）
今年12歲的王家瑞（Felix Wang，前排右二）獲得多個獎項。（學校提供）

該學校學生王家瑞（Felix Wang）雖然只有12歲，但是外形高挑出眾，也是本次比賽獨一無二的全能型選手，參賽項目橫跨模特類，舞蹈類和配音類。在他所參加的模特類六個項目中斬獲兩個冠軍三個亞軍一個季軍，並榮獲IMTA年度全能模特大獎亞軍，舞蹈類總冠軍並獲得IMTA獎學金以及配音類亞軍。他還被選中在設計師T台秀中負責開場舞。

學生們聽聞獲得團體賽冠軍高興的樣子。前排左起Daisy Qin （秦福玥）、 Y...
學生們聽聞獲得團體賽冠軍高興的樣子。前排左起Daisy Qin （秦福玥）、 Yao Rong（榮耀）、Elizabeth Gao（王子琪）、Sarah Zhai（翟欣汝），後排從左到右依次是Felix Wang （王家瑞）、Delbert Dai （戴福煊）、Chiayi Cheng （程嘉宜）、 Ariel Wang（王婧熙）、 Angela Zhang (張可馨)、Brenda Hou （侯玉嬌）、Alicia Tang (唐佳琪）、Samantha Seiter (王嘉燁)和Yutong Li（李雨桐）。（學校提供）

在IMTA表現出色的選手通常都會受到眾多知名經紀公司的青睞，紛紛拋出橄欖枝。這次比賽中，華人選手表現格外出色，橫掃模特、舞蹈、配音三大類別所有項目的獎項，個人項目獎牌總數高達96枚。來自星際模特才藝學校的Angela Zhang (張可馨)、Yao Rong（榮耀）、Elizabeth Gao（王子琪）、Sarah Zhai（翟欣汝）、Yutong Li（李雨桐）、Brenda Hou （侯玉嬌）、Samantha Seiter (王嘉燁)、Felix Wang （王家瑞）、 Chiayi Cheng （程嘉宜）、Ariel Wang （王婧熙）、Alicia Tang (唐佳琪）、 Delbert Dai （戴福煊）、Daisy Qin （秦福玥）、Miya Wang在集體努力下獲得團體賽冠軍，該獎項前三名以往都是被其他族裔團體壟斷。

華人 南加 亞裔

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