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世華南加分會捐血救人 一天集滿2萬cc

記者謝雨珊／亞凱迪亞市報導
在全球鬧血荒庫存亮紅燈之際，世界華人工商婦女企管協會南加分會與美國紅十字會 (American Red Cross) 合辦「世華傳愛，全球樂獻血」捐血活動。(記者謝雨珊／攝影)
在全球鬧血荒庫存亮紅燈之際，世界華人工商婦女企管協會南加分會與美國紅十字會 (American Red Cross) 合辦「世華傳愛，全球樂獻血」捐血活動。(記者謝雨珊／攝影)

全世界鬧血荒庫存亮紅燈，世界華人工商婦女企管協會南加分會與美國紅十字會 (American Red Cross) 合辦「世華傳愛，全球樂獻血」捐血活動，1月15日在亞凱迪亞美以美醫院對面場地舉行，鼓勵大眾捐血，將愛傳出去。

該活動由世華南加分會召集人郭凱琪、總幹事趙茂秀安排，協會會長裴映棋身體力行，現場捐了一袋500cc的血，用行動帶領團隊。該協會有許多會員也在現場捐血，藉此傳播愛心。裴映棋代表世華南加分會感謝大家踴躍參與活動，光是活動這天，就集滿了2萬cc血。

裴映棋表示，新冠疫情嚴峻，很多民眾待在家不出門，導致捐血人數大幅縮減。因此世華總會發動全球五大洲各分會，在同一天舉辦捐血響應活動，鼓勵各地社區好朋友一起挽起衣袖，獻出熱血，為急需用血的病患奉獻愛心。

世華南加分會在亞凱迪亞舉辦獻血活動，一天內集滿了2萬cc的血。(記者謝雨珊／攝影...
世華南加分會在亞凱迪亞舉辦獻血活動，一天內集滿了2萬cc的血。(記者謝雨珊／攝影)

根據美國紅十字會規定，只要是16歲以上者，只要當天血壓在正常範圍者，均可捐血，年齡無上限。若是檢查血液發現有B型肝炎等問題，該袋血液則作廢。民眾在捐血前，都需出示新冠疫苗接種紀錄或新冠病毒檢測陰性證明。裴映棋鼓勵大家出來捐血，這些血液也許可挽救一人生命。

捐血活動當天，有不少世華南加分會會員共襄盛舉，包括會長裴映棋、活動召集人郭凱琪、活動總幹事趙茂秀、監事長江瑞瀛、活動總幹事林昆蓉、副會長鄭怡薇、理事曲曼齡、執行委員莊凰、執行委員王姿容、執行委員謝雨澐、杜蕊珠、及世華總會副執行長潘意玲。另外，洛杉磯Dynasty獅子會副會長Tony Lan、亞凱迪亞市長戴守真（Sho Tay）等人均到現場支持。

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