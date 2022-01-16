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南加僑界座談 表彰服務楷模祝福冬奧

記者楊青／洛杉磯報導
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）

加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。

國會議員趙美心、加州上訴委員會委員伍國慶、中國駐洛杉磯總領館僑務領事路君燮、49區加州眾議員競選人方樹强以及傳統僑社和新僑代表關鍵榮、葉安利、李紅等將近60人參加當天座談。

座談會由前羅省中華會館主席馬樹榮和美國美亞國際總商會會長陳鴻奕共同召集。趙美心、伍國慶等首先向馬樹榮頒發長期服務社區傑出貢獻獎。趙美心表示，馬樹榮幾十年深耕社區，服務僑民，領域涵蓋傳統僑社和新移民、中小商家、華人餐飲和超市等多個行業，他擔任中華會館主席期間，為華人移民和商家爭取權力，第一時間為北嶺地震發起捐款和救災，創辦美國華人華僑聯誼會，近年更是發動傳統僑社為中國汶川大地震捐款、為縣警局捐助等大型活動，為華人社區與主流搭建了良好橋梁。

南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克...
南加州僑界14日舉辦新年座談會，表彰先進，喜迎新春，為即將到來的北京冬季奧林匹克和冬殘障奧運會舉行聖火傳遞，預祝兩會圓滿成功。（記者楊青／攝影）

伍國慶表示，馬樹榮是引薦他認識洛杉磯市議員、市長和傳統僑社宗親會的第一人，馬樹榮不僅是很和善的餐館老闆，卡拉Ok也唱得很好；不僅始終保持服務社區的熱忱，更保持著親切和藹的個人魅力。

馬樹榮表示，服務僑社將近半個世紀，無怨無悔。他表示，北京舉辦冬奧會和冬殘奧會機會不易，更需要廣大海外僑胞給與支持。當晚會場舉辦了聖火傳遞，表達南加州華人華僑對北京冬奧會的支持。

中領館僑務領事路君燮致辭表示，再過兩周，2022年冬季奧運會將在北京舉辦，中國已做好準備，歡迎來自全世界的運動員。他表示，促進世界和平，增進相互瞭解，實現文化交流，傳遞文明，為友誼搭建交流平臺，是北京冬奧會的宗旨，成功舉辦冬奧會冬殘奧會，對世界對中國都具有重要意義，不同膚色、不同種族和不同信仰的人相聚在奧林匹克的旗幟下，携手共進，為世界人民戰勝疫情、共剋時艱帶來勇氣，成功舉辦冬奧會冬殘奧會，也是海内外中華人共同的心願。

他說，疫情發生以來，僑胞們守望堅守，許多僑團積極參與抗疫，為美國地方和人們籌集和捐助防疫物資，體現同舟共濟大愛無疆的情懷，許多僑胞響應中國政府非必要非緊急不旅行倡議，積極支持了國内預防境外傳播的措施。他預祝南加華人華僑虎年吉祥，幸福安康，再現虎虎生機。

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