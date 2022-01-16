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染上omicron 輕症2周內可恢復

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
隨著omicron變種病毒威力持續燃燒，全美有越來越多人感染新冠。(本報檔案照)
隨著omicron變種病毒威力持續燃燒，全美有越來越多人感染新冠。(本報檔案照)

隨著omicron變種病毒威力持續燃燒，全美有越來越多人感染新冠。在感染人數暴增的狀況下，很多人想知道omicron變種症狀會在人體維持多久？確診者需多久才能康復？約翰霍普金斯藥學(Johns Hopkins Medicine)博士Lisa Maragakis回應表示，確診者若症狀輕微，通常在一至兩周內會復原。

新冠確診初期常見的症狀為流鼻水、疲勞、頭痛、打噴嚏、及喉嚨痛。其中，喉嚨痛是最常見的症狀，Ｏmicron變種症狀與感冒非常像。

確診新冠的症狀到底會維持多久？整合多位醫療專家的說法，症狀維持多久因人而異。因為症狀與確診者的年紀、身體狀況、是否有打疫苗、症狀嚴不嚴重等都很有關聯。Lisa Maragakis表示，症狀輕微者通常維持五天，一至兩周內會恢復。倘若症狀較為嚴重，恢復期可能長至六周以上，且也可能傷及腦部、肺部、心臟等器官。

根據聯邦疾病預防中心(CDC)，omicron變種僅在全美散播大約六周左右，目前尚不確定該變種會有長期的新冠症狀或後遺症，該局正在蒐集相關數據整理結果。不過通常那些症狀十分嚴重，甚至需要住院的人，才可能長期性出現新冠症狀，例如：症狀維持數月，但症狀輕微者不太會有類似問題。

好消息是，原版新冠肺炎的食之無味症狀，現在似乎已不太常見，因為多數人是感染omicron變種。CDC強調，無論如何，在疫情尚未平靜之前，大家都得盡責做好防疫工作，保護自己及他人，盡快打疫苗。

疫苗 CDC 變種病毒

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