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懷疑中招？洛14處可免費拿測試盒

記者楊青／洛杉磯報導

Omicron來勢洶洶，各地等待測試大排長龍。洛杉磯縣目前至少在各地設立了14個新冠測試盒供應點，讓懷疑感染的民眾免費索取，每天供應，取完爲止。14個測試盒免費供應點分別是：

1.Obregon Park，地址：4021 East 1st Street，LA, CA 90063。時間：周一至周五8am-4pm。

2.Memorial Park North Recreation Center，地址：320 N. Orange Ave., Azusa, CA 91702。時間：周一至周六 8am-4pm。

3.San Gabriel Valley Airport，地址：4015 Santa Anita Ave., El Monte, CA 91731。時間：周一至周六7:30am-4pm。

4.Wingate Park，地址：735 North Glendora, Covina, CA 91724。時間：周一至周五7:30-5:30pm。

5.MLK Medical Campus，地址：12021 S. Wilmington Ave., Los Angeles, CA 90059。時間：周一至周七8am-3pm。

6.Ted Watkins Park，地址：1335 East 103rd Street, LA, CA 90002。時間：周一至周五8am-4pm。

7.Helen Keller Park，地址：12521 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90044。時間：周一至周五8am-4pm。

8.Poinsettia Recreation Center - Front Lawn，地址：7341 Willoughby Ave, Los Angeles, CA 90046。時間：周二至周六8am-4pm。

9.Plummer Park，地址：7377 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90046。時間：周二至周六9am-5:30pm。

10.Boys & Girls Club of San Fernando Valley，地址：11251 Glenoaks Blvd, Pacoima, CA 92331。時間：周一至周五9am-5pm。

11.Clara Street Park，地址：4835 Clara St, Cudahy, CA 90201。時間：周一至周七8am-5pm。

12.Palmdale Hammack Center，地址：815 E Avenue Q6, Palmdale CA 93550。時間：周一至周六7am-3pm

13.College of the Canyons - Santa Clarita，地址：26455 Rockwell Canyon Rd., Santa Clarita, CA 91355。時間：周一至周六7:30am-4pm。

14.Huntington Park Library，6518 Miles Ave., Huntington Park, CA 90255。時間：周二至周五11am-2pm。

洛杉磯

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