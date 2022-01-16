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加州海岸海嘯預警 當天須遠離海邊

編譯組／綜合報導

南太平洋東加王國（Tonga）海底火山發生大規模爆發，西海岸地區包括阿拉斯加，15日上午發布海嘯預警（tsunami advisory）。

官員們預計南加州部分地區，海浪達一至兩呎，但不至於出現大規模洪水。然國家氣象局預估會產生強大洋流，可能對游泳者、船隻、海岸結構等造成危險。位於奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家Kristan Lund表示，潮水可以「在島上彎曲，也可從海岸上反彈。」

洛杉磯時報彙整與海嘯相關資訊與影響。

•什麼是海嘯預警？

根據國家氣象局，海嘯警報意味著「預計或正在發生，對水中或非常靠近水域者有危險的強烈洋流或海浪。海灘和沿海地區可能會出現洪水」。預警意味著要民眾遠離這些地區，聽從當地官員指示。

而海嘯預警，並沒有海嘯警告（warning）嚴重，警告是指事件可能導致大範圍洪水時才予以發布。

•海岸上的人該怎麼做？

根據洛縣海灘（L.A. County Beaches）、橙縣警局提供的資料，民眾在此需離開水面、離開海灘、遠離港口、碼頭、防波堤、海灣和入口等。不要到岸邊觀察海嘯。在當地相關單位表明安全前，不要返回海岸附近。

此外，在條件允許的情況下，船隻營運商會將船隻移至至少180呎深的海上。除非是緊急情況，否則不要撥打911。

•以下為一些有關海嘯的相關提示。

本次海嘯所預警的最初海嘯活動跡象於15日上午7時30分在加州海岸開始，上午8時30分，在加州海岸沿線蔓延，持續數小時，可能不會在一開始出現最大的海浪。

國家氣象局氣象學家Brian Garcia在當天上午晨間簡報中指出，15日白天海浪持續增強。

「但隨著下午或晚些時候，我們會看到海浪幅度下降」他說，當浪高降至一呎以下，且持續三小時，會取消海嘯預警。

海嘯的出現，會在海岸內外出現水位飆升，類似「漲潮」。「不要指望通過大浪／衝浪來識別這些飆升的浪潮」舊金山國家氣象局說，「這些激增的浪潮、水位，會將人們拉到海裡。」

橙縣官員表示，海嘯可能會在一天中產生危險的洋流與潮汐，游泳變得危險。預計港口和海灣會有持續數小時的強流。

官員們表示，此情況會維持整個15日。聖地牙哥國家氣象局說，「海嘯通常以一連串的波浪或浪湧形式出現，第一波來到後的數小時會很危險。第一次出現的海嘯或大浪，可能不是這一系列中最高的。」

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