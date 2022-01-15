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華人爆料 美國海關根本不看疫苗證明

記者王珂／洛杉磯報導
華人稱疫苗禁令下入境美國海關不看疫苗證明。 （示意圖：unsplash）
華人稱疫苗禁令下入境美國海關不看疫苗證明。 （示意圖：unsplash）

華人稱疫苗禁令下入境美國海關不看疫苗證明，只需出示返程機票和行程單，而疫苗證明和核酸證明只是在登機的時候要求出示。原因是美國海關及邊境保護局（CBP）認為疫苗屬於醫學問題，歸美國疾病管制與預防中心（CDC）管。

近期從中國入境美國的張先生稱，他登機的時候被海關要求出示了疫苗證明、核酸檢測陰性證明、完全接種疫苗公證、所有檔案的翻譯件、以及來美國旅行的行程單和酒店預訂證明，然而在到達美國之後，海關人員卻沒有看他的疫苗證明，只是簡單問他有沒有定返程機票，當他出示後，海關很快就放行了。

美國實施新的疫苗禁令以來，疫苗是否符合美國的規定完全由航空公司申報，針對一些沒有接種疫苗的人如果入境的話，在身體條件允許的情況下需要承諾60天內接種疫苗，至於旅客入境後60天內有無接種疫苗誰來執行監督？美國海關及邊境保護局（CBP）稱旅客入境後的行動歸美國疾病管制與預防中心（CDC）絕對負責。

CBP稱旅客入境後60天內是否接種疫苗將由CDC監管，CBP並不會在旅客入境蓋章時添加任何標註，如果旅客在美國逗留超過60天，CBP也不會向需要採取額外措施的旅客提供任何CDC資訊，這些被要求打疫苗的旅客，在下次入境時，並不會被要求提供任何和CDC溝通的證明。

儘管疫苗禁令已頒布，但到底做或者不做完全取決於個人的自覺性，如果旅客進來後60天之內不接種，相關的入境數據和人數只有CBP掌握，並不會給CDC提供或者分享數據，針對大家的質疑，這些人在入境蓋章的時候會不會根據旅客的接種情況增加一些批註，對此CBP表示在他們入境蓋章時並無任何注釋。

對此入境旅客稱，CBP這種做法感覺像是在「甩鍋」，「法律規定的和法律沒規定的都不歸我管，雖然法律把一些權力給了我，但是我給了CDC，至於CDC那邊，我們也不和他們溝通」。

疫苗 CDC CBP

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