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22、23日世報嘉年華 許希聖舞龍隊精采賀歲

記者李雪／洛杉磯報導
舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）
舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）

南加園藝達人許希聖除了擁有遠近聞名的「綠手指」外，其實還帶領舞龍隊在各處表演十餘年了。這次在世界日報的「喜迎虎歲嘉年華」上，他也將帶領一手訓練的東谷中華舞龍隊增加喜慶氣氛。

許希聖舞龍隊在南加各處的大小活動上都曾有過精采演出，而且經常結合了不少巧思妙想。例如他曾嘗試過用星戰序曲或者古典樂作為背景音樂，然後轉成敲鑼打鼓。也曾安排兩條龍表演，演繹小龍出生，跟著大龍跑和做動作的場面，以表達傳承的意思。

舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）
舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）

他表示自己帶舞龍隊以來，每年都會有十幾場演出，過年過節時最多，光是１月份就有三、四場， 2月會更多。而本月22日中午，他們將在世報嘉年華會上表演。

許希聖舞龍隊有高中生組成的青少年隊，也有中年人組成的家長隊。他表示，舞龍本身並不難，只要能小跑皆可參加訓練，老少咸宜。難點是在團隊協調，想要腳步一致，動作漂亮，表演之前還是需要多次練習。

舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）
舞龍隊將在世報的嘉年華會上亮相。（許希聖提供）

他表示，舞龍是中華傳統文化習俗之一，也是節慶傳統。舞龍活動能帶來吉祥喜悅的氛圍，更是每場慶典活動中，帶來高潮熱絡的環節，而且龍本身也很有朝氣吉利的意象。

世界日報本月22日（周六）、23日（周日）兩天的「喜迎虎歲嘉年華」地點：18558 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，詳情可洽：世界日報323-268-4982，或四季廣場626-464-0241。

世界日報 南加 古典樂

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