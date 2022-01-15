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開學伊始 洛杉磯聯合學區1/3學生染新冠

洛杉磯訊
開學伊始， 洛杉磯聯合校區三分之一學生感染新冠。（本報檔案照）
開學伊始， 洛杉磯聯合校區三分之一學生感染新冠。（本報檔案照）

近日寒假結束，孩子們返校上課，學區卻被疫情當頭一棒。全美第二大的學區，洛杉磯聯合校區（LAUSD）剛開學幾天，就有13萬學生缺課，這相當於總學生數量的三分之一。

根據洛杉磯時報，很多學區教師、教職工也受新冠影響未能到校工作，導致學校行政人員和代課老師不得不臨時頂替。本周洛杉磯聯合校區的所有學校維持實體授課。將新任學區總監（superintendent）Alberto Carvalho表示，校區會繼續努力說服家長學校是安全的。他說，「孩子們是安全的，因為學校採取了眾多保護措施，家長需要明白這一點，他們需要把孩子送到學校上課。」

本月11日，也就是洛杉磯聯合校區開學之際，有17%學生和15%教職工新冠檢測為陽性，13日，有15.6%的學生檢測為陽性，13.3%的教職工檢測為陽性。目前該學區的新冠檢測人數是全美最龐大的，每周學生和教職工檢測超過50萬。

Alberto Carvalho表示，數據顯示未來幾周Omicron病毒疫情會放緩，將會穩定教職工、學生上學的人數。但他表示不能過快放鬆學校的防疫措施，「擔憂一旦情況好轉就過快放下戒備，會讓情況回到從前。」

檢測 學區 洛杉磯

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