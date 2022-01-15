防5G信號干擾飛安 LAX設置緩衝區

隨著全美機場將啟用5G，洛杉磯國際機場（LAX）周圍會設置緩衝區，以阻止5G技術信號侵擾。（檔案圖）

伴隨全美各大機場相繼啟用5G 服務，全美的50個機場中，南加 有四個機場將設置緩衝區來阻擋5G信號對飛機安全儀器的干擾。

Verizon和AT&T兩家公司表示他們將降低功率運營，以回應航空安全擔憂，並將原定的5G啟用服務推遲了一個月。聯邦航空管理局（FAA）此前已下令在全國50個最繁忙機場的周圍設置緩衝區，以阻止5G技術信號侵擾。其中有南加四個機場，包括洛杉磯國際機場 （LAX）、布班克機場、橙縣的約翰韋恩機場和安大略國際機場。FAA的新規限制飛行員使用常在惡劣天氣下啟用的自動降落和其他駕駛艙系統，以此避免5G服務在所謂的C波段頻譜範圍內可能產生的干擾。

北加州的舊金山國際機場、聖荷西國際和Fresno-Yosemite國際機場也會阻止5G。此舉是因為5G對飛機安全儀器存在潛在干擾，但一些專家認為5G干擾的風險很低。

在今年3月底之前，將以滾動形式開啟全美機場區域的5G服務。在全美其他繁忙的機場，如亞特蘭大的Hartsfield國際機場、波士頓Logan國際機場和華盛頓特區的機場，將不會限制5G接入。據 FAA 稱，在這些機場附近，這兩家通訊公司同意在六個月內關閉發射機並進行其他調整，以盡量減少5G對用於低能見度著陸的敏感飛機儀器的潛在干擾。