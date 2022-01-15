選區重畫忽視少數利益 專家籲請國會重視

南卡羅萊納州重新選區實習生Charles Mann。(研討會視訊截圖)

2022年選區重畫在全國如火如荼，新的選區地圖在全國超過半數以上的州已鐵板釘釘。來自部分南方州的非裔 、拉丁裔和亞太裔社區民權組織表示，作為在過去十年中人口成長最快的族裔，新的選區重畫未能真正體現少數族裔的利益。

少數族裔媒體中心14日邀請來自北卡 萊羅納、德州 以及南卡萊羅納的少數族裔代表，就2022年全美選區重畫議題進行討論。

南方社會正義聯盟（Southern Coalition for Social Justice）投票顧問Mitchell Brown表示，目前北卡的選區重畫版圖已經敲定。他們在數周前向當地法院提出一項訴訟，認為2022年的選區重畫無論在州或聯邦選區的層面，都沒有顧及非裔社區的訴求和利益，一些非裔聚集的區域被分散成不同的選區，使得非裔無法結成聯盟。他舉例說，由於歷史上的奴隸制，很多黑人住在北卡東部地區，現在北卡東部有一到兩個非裔民意代表，新的選區重畫將導致這些非裔代表要更加努力才能選上。

Brown表示，北卡的州法規定選區的畫分不以種族為標準，這也是非裔民權組織目前在地方法院訴訟中敗訴的原因，但事實上，在過去十年中，包括非族在内的有色人種是人口成長最快的族群，如果北卡繼續依照原來的法律作為選區畫分的標準，少數族裔的利益就沒有辦法得到真正體現。他們準備向州的最高法院繼續上訴。

德州亞太裔社區活躍人士Deborah陳表示，德州的選區重畫也讓亞太裔利益受到挑戰。目前訂出的選區重畫版圖，沒有反映出大多數人口增長社區的訴求，比如在一個亞太裔居民高達20至25%的社區，本來可以成為一個聯盟選區，但在本次選區重畫中，該區畫分為以共和黨占絕對優勢的選區，民主黨的聲音被淹沒。

Deborah陳認為德州此次選區重畫沒有足夠廣泛的徵求民意，她抱怨州參議會沒有提供民眾線上參與，州眾議會的討論則要線上預約，造成很多人無法參加討論。

她表示，德州過去十年少數族裔人口成長迅速，新成長人口中，50%是拉丁裔，但德州因人口增加為新增的兩個聯邦席位，忽視了真正需要人的利益。

南方社會正義聯盟投票顧問Mitchell Brown。(研討會視訊截圖)

南卡羅萊納州重新選區實習生Charles Mann在介紹南卡選區重畫情況時表示，目前南卡新的選區重畫地圖進入兩黨拉鋸的最後階段。當地最大的問題是很多民眾根本不瞭解選區重畫的意義，很多人甚至沒有聽説過選區重畫，很多家長也從來沒有看過學校所在的選區地圖以及其所代表的意義，所以選民教育非常重要。

拉丁裔社區代表Romero Croft表示，各州投票傾向都在快速變化中，新的選區重畫成為兩黨必爭之地，2021年，全美各州通過了許多消除少數族裔結成聯盟選區的法案，但另一方面，少數族裔的投票人數愈來愈多，兩方面形成矛盾。

他表示，目前民主黨參議員約翰路易斯提出相關提案，允許在選區重畫過程中將達到一定比例的少數族裔畫為同一選區，該提案目前已討論將近八個月。按規定，提案需參議院60人支持，目前統計只有51票支持。