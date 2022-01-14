華人醫師高卿 加入亞市議員選戰

亞凱迪亞美以美醫院心臟醫師高卿（Michael Cao）宣布他將參選11月亞凱迪亞市第五區市議員選舉。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）美以美醫院心臟病 專科醫師高卿（Michael Cao）日前舉辦募款餐會，正式宣布他將參選2022年11月亞凱迪亞市第五區市議員選舉。迄今雖然有多名華人表明參選，但啟動競選活動，舉辦募款餐會的只有高卿。

高卿的競選餐會上多名民選官員為其背書，包括羅斯密市長勞朱嘉儀、阿罕布拉市議員Sasha Perez、杜瓦迪市議員康佳琛(Samuel Kang）、聖蓋博谷水區理事會主席黃泰平(Thomas Wong)、亞市前市長Bob Harbricht、核桃市前市長林恩成等人。

越華裔的高卿履歷豐富，他是心臟病醫師，美國空軍少校退役，曾在伊拉克及阿富汗服務。2020年，高卿被任命為加州律師協會委員。他目前在亞市老年人委員會和亞市警察 基金理事會任職。高卿表示，他希望自己能填補他的朋友Roger Chandler的席位。

高卿（左）獲得亞市前市長Bob Harbricht背書。（記者張宏／攝影）

高卿雖然不會講中文，但他對亞市亞裔裔社區很熟悉，他的競選綱領關注以下領域，首要是健康議題。他說，疫情改變人們的日常生活和家庭，他希望建立專門委員會，關注健康衛生。其次是賦予居民權力，每個居民都是平等的，有發言權。這是促進公民參與的關鍵概念。他鼓勵亞市居民參與社區活動。

財政責任也是高卿關注的議題，他認為撥款不應超過可用於支付支出的資源。疫情造成了一定程度上的預算挑戰。如果當選，他將與市議會和市府工作人員共同努力，保持預算平衡。郵箱盜竊問題在亞市也非常嚴重，他將與警察局密切合作，加強監控，促進公民參與。

對於市民關注的遊民危機，他主張與洛縣和其他城市密切合作，從根本原因緩解危機。身為退伍軍人，他希望向居住在亞市的退伍軍人和老年人致敬。高卿與妻子和三個孩子，在亞市生活十年。