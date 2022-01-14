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遊民解方 紐森回嗆洛警長

編譯組／綜合報導 
州長紐森12日在聖地牙哥一處遊民營地親手清掃垃圾。（美聯社）
州長紐森12日在聖地牙哥一處遊民營地親手清掃垃圾。（美聯社）

加州遊民問題改善了嗎？州長紐森公開駁斥，洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）對他的砲轟。

為解決遊民問題，加州州長紐森在提出2022年度預算草案時，增列20億元預算以解決日趨嚴重的遊民現象。加州已經花費120億元解決問題，但似乎正如某些民眾認知，遊民只有更多、沒有最多。去年以來大張旗鼓處理遊民問題的維拉紐瓦更直接批評，州府增加預算只是肥了「遊民產業」，權責不清不楚，虛張聲勢不會有好結果。 

2021年度，加州編列了5000萬元的經費，清除遊民營地，2022年度更可能增加十倍，至5億元。紐森12日當天為了彰顯預算編列正當性，現身聖地牙哥公路旁一處遊民營地，與加州交通處人員一起清理垃圾。紐森表示，身為州長的他在去年7月簽署預算法案時，便明確交付權責給縣市政府，包括警長在內，都必須在今年年中提出事證明確的行動計劃，才能再獲州府遊民補助。 

紐森意有所指地強調，加州不能接受遊民營區不斷擴大，加州也不能接受街道髒亂不堪，因此各地都必須做實事，而且要做得更好。紐森說，加州去年已經將5萬人移到旅館改裝成的臨時安置點，另外還有8000人搬進旅館改裝成的永久駐所，今年還將增加5.5萬個住居單位，並提供住民需要的心理諮商與就業輔導。只是，輿論似乎越來越不利紐森，畢竟加州遊民已經達到16萬人，成為另類「全美第一」。 

回到維拉紐瓦這造，媒體形容他為了拚連任，自去年起就積極塑造直言不諱的形象，包括打扮成牛仔模樣越界進入洛市威尼斯海灘，移走當地的遊民，並將縣市官員比擬為遊民問題惡化的元凶。雖然洛縣警局本身還在接受調查，包括不當執法等行為，但是面對洛縣4.1萬人無家可歸的現實，維拉紐瓦嗓門更大，12日還直指問題就在好萊塢，市府應該拿出辦法、為所當為，竟洛縣光靠觀光旅遊每年就能賺進180億元歲收。

面對維拉紐瓦的公然挑戰，紐森面對媒體時不願明言，遊民問題在他上任三年後變好還是變壞，只強調疫情讓遊民問題更複雜。他主張，去年移居改裝旅館的5.8萬人，他們的生活變好了，他與交通局一起掃街，也是在讓加州變得更好的實際作為，畢竟掃街計畫2021年中開始以來，已經移除4200噸營地垃圾，而這些成就都是在經濟緊縮、生活品質更差之際達成。

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