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河濱縣未滿周歲娃 染新冠病逝 嬰幼兒重症風險更高

記者邵敏／河濱綜合報導
南加河濱縣一名未滿周歲的嬰兒，在感染新冠病毒後於本周死亡，此為示意圖。(Unsplash.com)
南加河濱縣一名未滿周歲的嬰兒，在感染新冠病毒後於本周死亡，此為示意圖。(Unsplash.com)

衛生官員13日（周四）宣布，南加內陸河濱縣（Riverside County）有位未滿一歲的嬰兒，在感染新冠病毒後於本周死亡，成為該縣死於新冠最年幼者。

河濱縣公共衛生部門在新聞稿中說，這名不幸的孩子本周初在當地一家醫院去世，他或她是在生病後被送往醫院接受治療。孩子的身分、居住城市都未公佈，目前尚不清楚這名嬰兒是否有任何潛在的健康問題。

縣公共衛生官員 Geoffrey Leung 在一份聲明中說，「我們向受悲劇影響的父母、家人和其他人表示同情，這一損失提醒我們，病毒不分年齡。」Leung說，「幼孩的死亡加強了我們的承諾，要在失去另一個年輕生命前結束這場疫情，我們可以用有效的工具（疫苗）保護周圍的人，特別是讓最無辜的人免受病毒可能造成的傷害。」

河濱縣此前死於新冠病毒的最年輕病例是一名 四歲兒童，於去年 8 月死亡。

衛生官員說，自疫情開始以來，河濱縣已有超過 5600例與新冠相關的死亡病案，絕大多數死亡病例都是30歲以上的人，但也有少數青少年死於該病毒，其中一些人存在潛在的健康問題。

衛生官員報告說，與年齡較大的兒童相比，1歲以下的嬰幼兒患新冠重症的風險可能更高，由於他們不成熟的免疫系統和較小的氣管，使他們更有可能因呼吸道病毒感染而出現呼吸問題。

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