I-539表網上申請延期 指紋通知取消紙質版

I-539表格指紋通知取消紙質版 （圖源：移民局官網截圖）

美國移民局 近日通知網上申請延期提交I-539表格者，指紋通知已取消紙質版，打指紋的通知只能在提交網站看到，不會再寄信通知。

隨著中國民航局近日對多個中外航班發出熔斷指令，導致更多華人 滯留在美國，對於B2和其他身份無法回國的人，不得不申請延期，很多人選擇在網上直接提交I-539表格，既方便又快捷。

很多華人卻表示，根據以往的經驗，即使有時候收到紙質的通知，依然會記不清時間，所以沒有紙質版更容易弄錯時間，對此移民局表示，申請者一旦錯過打指紋時間，申請將會被拒絕。

所以定期到網上檢查提交狀態和提醒就變得非常必要，提交之後每天登錄看有無通知或直接在網上設置提醒，將是非常好的方法。I-539表格網上提交地址為：https://www.uscis.gov/i539online

據瞭解，I-539表格主要是各種非移民外籍人士申請變更或延長非移民身份時使用，包括旅遊簽證、F1、M1學生簽證 身份恢復申請、身份變更申請等，其中身份變更的批准過程可能需要四到六個月，移民局強烈建議申請者在居留期滿前至少45天，或者在確定需要延長身份或轉身份後立即提交申請，以免錯過合法停留時間。