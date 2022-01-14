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拋磗引玉 爾灣華裔市民捐千元買N95口罩

爾灣市訊

定居爾灣市多年的華裔賴櫻丹，看到部分爾灣市府員工仍舊戴著布口罩上班，擔心無法應付Omicron變種病毒傳染力，11日在2022年首次市議會中，主動捐款1000元給市府，她表示希望能拋磗引玉，引發更多本地企業或居民關懷市府員工的捐贈。

兩年前開始定期參與市議會的賴櫻丹說，她認真出席每次市議會，不但全程仔細作筆記，也常上台發表意見，她從市府員工在市議會上提出的報告，了解市府運作來龍去脈，也對市府員工心存感激。

疫情開始後，她就曾捐贈自購的醫用口罩給市府員工，最近因為變種病毒快速傳播，她看到有些市府員工仍舊戴著布口罩或醫用口罩，決定以捐款方式，提醒市府員工改用N95口罩。

賴櫻丹指出，爾灣市亞裔居民將近半數，但市議會上較少看到亞裔臉孔。她原本對市議會也抱著事不關己的態度，後來決定以納稅人的身分，積極參與及關注市府運作，每當發現市府的決策未能考慮到市民需要時，她就會挺身在市議會上發言，有時候難免會被視作是「來找麻煩」，其實，她非常關切市議會及市府員工。

為因應新冠疫情，爾灣市議會目前是採取現場及線上同時進行，居民也可以在市議會舉行前或舉行後，以書面方式對自己所關注的議題發表意見，書面意見也將被列入市議會正式紀錄。日市議會中，市議員金太美及Mike Carroll都因有親友染疫，改以線上方式參加。

口罩 爾灣 變種病毒

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