爾灣市議會支持蓋羽球場 短短1周1300人連署爭取

推動興建市立羽球館的羽球愛好者，獲得爾灣市議會全面支持。（本報記者／攝影）

爾灣 市議會11日以5：0通過市長康恩(Farrah Khan)及副市長郭正明(Anthony Kuo)的提案，由華裔市經理忻志豪，負責在市內尋求合適的公共羽球 場地，讓更多市民加入羽球運動的行列。

近20位愛好羽球居民，11日晚上參加市議會，表達興建市立羽球館的意願，市長康恩指出，爾灣有不少愛好羽球的居民，他們曾在2014年及2016年提出興建羽球館的構想，但未獲市議會關注，她讚賞居民鍥而不捨的精神，因此決定列入市議會議程，協助推動成立公共室內或室外羽球場。

市長郭正明說，他支持市立羽球場地，但他要提醒居民，實現此一構想需要時間，希望居民能耐心等待市府尋找合適場地。

馬來西亞華裔陳建毅。是推動興建市立羽球館的幕後功臣。（本報記者／攝影）

爾灣市議員艾格倫(Larry Agran)也建議，在大公園內有幾個停機棚可改建羽球館，他也希望市經理考慮，是否可與學區 或公私立學校合作，利用現成場地來打羽毛球。市府原有意在Barranca及Harvard兩街交會口附近建一座體育館，將是羽球館的另一選項。

代表羽球愛好者的居民陳建毅（Kinngai Chan）表示，羽球愛好者自發組成的團體，全部都是義工，卻能在短短一星期內，收集到1300人支持簽名，反映出社區內對羽球館的強烈需求。

羽球教練Bob Gilmour也表示，羽球老少咸宜，他曾在2013年到2020年期間，借用南橙縣艾托洛(El Toro)高中主持羽球俱樂部，參加的300名學生大多數來自爾灣，可惜該場地目前已不再對外開放。

小學五年級的Aliyah He也以錄影方式分享經歷，她在三年前移民爾灣，當時不會講英語，也沒有朋友，參加羽球俱樂部，讓她得以發揮羽球基礎，協助她逐漸適應新環境。