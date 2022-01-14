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華商展望2022年／保險業：車險房險保費大漲

記者邵敏／洛杉磯報導
業內人士認為，2022新的一年房屋保險的上漲幅度將最高。（unsplash.con）
業內人士認為，2022新的一年房屋保險的上漲幅度將最高。（unsplash.con）

2022新的一年，保險行業專業人士預測，各種保費都將大幅上漲，其中房屋保險上漲幅度最高，其次是車險，上漲趨勢也是不可避免。保費上漲，民眾錢包收緊，但讓大部分加州人受益並歡欣鼓舞的是零保費的醫療保險

華興保險總裁張國興（Kenny Chang）指出，根據加州全保統計數據，2022年將有70%的加州人可享受零保費，張國興建議，還沒有買健康保險的民眾要把握這個好機會，「零保費究竟能持續多長時間，接下來幾年會不會有就不知道了，因為很多納稅大戶離開加州，將導致加州財政收緊，福利就不會那麼好。」

業內人士表示，新的一年房屋保險費用將大幅上漲。保險業者林大衛說，加州最近幾年多災多難，前幾年的火災已導致房屋保費增加，最近南加接連幾場大雨更是讓房屋保險的電話被打爆。他指出，過去一年，材料上漲、人工費上漲，房屋保險肯定也跟著漲。

張國興認為，房屋保險將是所有保險中漲幅最大，加州極端氣候越來越多，除天災之外，物價全線上漲，房屋造價提高，必然導致保費上漲。那民眾如何為自己的房屋保險爭取到較低保費，張國興建議，屋主要保護好房子，避免不幸發生，「好客人當然能爭取到好價格，房子如果三天兩頭因各種原因維修，保費自然也會更高。」

除了房屋保險外，汽車保險費用在新的一年也會上調。張國興說，「即便過去一年，你的車沒有出過車禍，保費還是會漲。主要因為人工費、修車材料費、運費都在上漲，各種成本上升，導致車保險也漲。」

林大衛分析，一般來說，汽油便宜時保費會增加，因為大家都開車，車禍相對增加，保費就跟著上漲。但他認為，過去的一年非常特別，雖然汽油上漲，但很多人因居家防疫時間過長，後疫情時代開始報復性消費，開車旅行增多，導致車禍案例也增加，可以預見新的一年，報復性開車旅行消費將繼續，因此保費也必然上漲。

醫療保險 保費 加州

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