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華商展望2022年／零售業：到店購物熱情不減

記者王若然／洛杉磯報導
零售業2022年漲價持續，實體店購物熱情不減。（Pexels）
零售業2022年漲價持續，實體店購物熱情不減。（Pexels）

零售業在2021年經歷了多重挑戰，包括物價上漲、供應鏈危機、疫情延燒等。有業者分析稱，這些挑戰將在2022年持續，但是疫情並沒有影響民眾出門購物的熱情，實體店營業額並未減少。

通貨膨脹在2021年加劇，並將在2022年持續，導致零售業價格居高不下。根據連鎖超市德成行市場行銷總經理Chris 賴，2021年海運成本提高了近十倍，加上通貨膨脹，零售業產品成本增長不少。他表示，已經上漲的物價很難再降下來。他預測2022年的物價還會上漲。

美國消費者「短期通膨預測」（short-term inflation expectation）顯示，2022年該數值將繼續走高，從5.7%升至6.0%，而收入預期則從3.0%降至2.5%，前者比後者高了兩倍。根據路透社與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)對美國消費者信心的調查，有66%的美國人認為2022年通膨將持續，只有15%認為2022年生活開銷會降低。

供應鏈危機導致零售業貨物仍處於短缺狀態。Chris賴說，如今很多貨物積壓在港口出不來。他舉例說，無法空運的大宗貨物，例如來自中國的月曆盤，到美的時間可以被拉長到一至三個月。凡是從中國來的商品，都很慢。另外2021年海運成本提高了約十倍。

商家貨物不足，讓2021年購物季商品折扣力度大大減小。根據商品調研公司StyleSage Co.的數據，2021年黑五及聖誕折扣平均力度小於前幾年。2021年12月20日那一周，商品平均折扣為35.1%，比兩個月前的37%還要低。2020年同期商品平均折扣為38.4%。而商場2021年的平均折扣為16%，比2020年的20%要低，是2016年以來黑五折扣力度最小的一年。

根據一位不願具名的零售業者，從銷售策略上說，業者每年一定要推出折扣吸引消費者的。但是2021年貨物短缺，下一批貨物不知能否按時到，因此商家不得不縮小折扣力度或者沒有折扣。

此外，新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，進入2022年，疫情仍在持續。但令人意外的是，實體店購物的民眾並沒有大幅減少。Chris賴說，即使疫情未消，不少民眾還是保有實體店購物的熱情。每次一有新病毒進來，實體店購物人群剛開始略為回落，網路購物相對增長，但過一段時間，實體店顧客數量又會回來。

根據Refinitiv IFR的調查，2021年第三季度實體店消費依舊強勁，網上購物佔所有零售銷售額的13%，較前一年的13.8%有所下跌。

Chris說，疫情期間，住在橙縣的顧客來往聖谷地區的德成行較遠，這部分顧客有的改為線上購物。德成行有送達業務，方圓百里內，24小時即可送達。疫情期間，店裡備有消毒洗手液，員工也儘量保持社交距離，吃飯不聚在一起，如今已成為日常習慣了。

疫情 零售業 供應鏈

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