華商展望2022年／賭場業：做好應變利潤翻倍

位於貝爾花園市的龍鳳大賭場外景。 （龍鳳大賭場提供）

近兩年的疫情 對各行各業帶來極大衝擊，但也有不少行業通過疫情學會新的經營模式，其中就包括賭場行業。嘗試室外賭場、控制成本投入等方式，讓一些賭場在疫情期間的收入不減反增，甚至利潤 加倍。而對於2022新的一年賭博行業的展望，業者認為，未來無法預測，關鍵是要根據疫情發展，隨時做好應變準備。

龍鳳大賭場（Bicycle Hotel & Casino）華裔業者朱裕民（Leo Chu）表示，後疫情時代賭場重新開放後，他經營的賭場相比疫情前利潤翻倍，主要原因在於開銷支出節約了一半。朱裕民解釋說，重新開放時因防疫 要求，賭桌大量減少，導致人工成本銳減，賭場開銷隨之減少，每張賭桌都能得到最大時間利用，「以前每張桌子使用八小時，現在可能會用24小時，就像餐廳一樣，客人也排隊等賭場桌子，投入成本減少，利潤就增加了。」

對於南加賭場的客流量來說，生意主要來自本地客人。朱裕民指出，疫情期間，因為民眾拿到不少的政府補助金，手裡有錢，也不用上班，在賭場玩的時間也變得寬裕，「很多人有錢又有空，以前在賭場玩四小時，疫情期間就增加到6-8小時。」從這個角度來看，賭場生意也維持得不錯。

朱裕民表示，疫情期間學到很多經營賭場的新方式，比如在室外場地搭篷帳、擺放賭桌。他直言，這是一個非常大的挑戰，室外賭場需應對各種天氣變化，同時還要增強安保力量，防止不法之徒藉機作亂，「我們當時在外面安裝了監控錄像，甚至還在賭場門口增設警車，起到一定的威懾作用。」

隨著政府的防疫要求放鬆，室外賭場如今也逐漸取消。朱裕民說，畢竟室外賭場與室外餐廳不一樣，無法長期實現，因為吃飯只需要一兩個小時，坐下來玩撲克牌卻要大半天，需要滿足各種條件，相對比較困難，但在特殊時期採用特殊方式對維持生意還是帶來了利好。

對於賭場2022新年展望，朱裕民說未來很難預測，整個經濟形勢、通貨膨脹、政府管制都會影響每個人的花錢習慣，人們手裡如果閒錢多，並且願意花更多時間在賭場玩，從而決定賭場生意。

作為業者，朱裕民表示，無論疫情如何走向、形勢如何改變，經營者關鍵要學會根據具體情況隨時應變，提前做好各種準備。「比如有段時間，賭場需要玻璃板隔開每位客人，一張賭桌八名客人，那就需要七塊板，這些都要提前準備，不然到時候買不到就來不及了。新的一年也是如此，隨時根據實際情況做出應變。」