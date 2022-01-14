華商展望2022年／房仲業：熱過頭恐走向盤整

南加州房地產自新冠疫情爆發以來，火熱程度破表。(本報檔案照）

自新冠疫情爆發以來，南加州房地產 火熱程度破表。有地產經紀稱，2021年是地產經紀最旺的一年，許多人成交金額業績破幾千萬，更有人業績破億。政府調低貸款 利息，導致南加州上演搶房大戰，造成一房難求的局面。那麼2022年南加州房市將會如何？地產經紀業2022年有什麼展望？有業者認為取決於2022利息漲幅高低，買房潮若在2022年延續，房仲業榮景也將延續。不過也有業者預估，過熱房市榮景在2022年將走向盤整期。

全美房地產協會國際課程教師吳程遠表示，通貨膨脹引發利息上漲的壓力，過熱的房市榮景在2022年會走向盤整期。這波搶進房地產投資者的共通特點，是看見低利息與通膨之間的操作空間，間接讓房仲業者的業績在不景氣中獨樹一格。不過吳程遠也提醒，利息調升對於美國本地房地產投資將造成衝擊。許多原本佔全現金優勢的國外資金，在拜登政府頒布全現金購屋將以國安規格採取更嚴格的查核措施後，房地產盤整期拉長恐怕難以避免。

眾所皆知，貸款利率低是促成搶房大戰的主要原因之一。地產經紀陳政龍表示，2021年房價偏高，但買房人仍不少，就是因為貸款利率低。再加上通貨膨脹嚴重，大家都不想把錢留在手上，積極想將錢投資在物業上，搶房也就更火熱。而只要買房人潮破表，地產經紀需求量就大增，這個行業自然而然隨之興旺。他認為，只要2022年利息漲幅小，房市熱度將有望維持，地產經紀的需求量就不會減少。假設利息漲了，但房價維持在高價，屆時買房人肯定減少，地產經紀的業績自然會減少。

不過陳政龍說，地產經紀這個行業，不光是要靠大環境，也得靠自身實力。不管房市如何，地產經紀自身肯定要有特色。例如：服務快好，讓人省心，賣價好。他認為，只要抓住特色，了解客群想要什麼，有了特點優勢，生意自然會上門。