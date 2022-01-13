執法機構和亞裔對話 可防仇恨犯罪

國會議員趙美心 （記者王珂╱截圖）

亞太裔組織公佈聖蓋博谷反亞裔仇恨犯罪 調查結果，大多數受訪者認為，加強員警和社區之間的關係，將會有效地防止歧視。調查部門強調不要過度依賴員警來解決這個複雜問題，但鼓勵地方執法機構和社區利益攸關方對話，討論如何改善社區員警關係，增加溝通和信任。

國會議員趙美心稱，近三分之一的受訪者表示他們或家人曾經歷過亞裔仇恨事件。自疫情爆發以來，約有一半受訪家長表示，他們擔心孩子重返學校會遭受仇恨事件和校園霸淩，令人非常不安，所以要倡導多項提議，提供資源和協助，來對抗仇恨事件。她倡議包括確保員警接受適當的培訓，瞭解如何將受害者與支持資源聯繫起來，例如受害者的援助和福利，以及文化上特定的精神衛生服務。在學校提供培訓和更明確的反欺淩規章制度。

洛杉磯人口研究主任June Lim說：「我曾組織一個國會代表團到受害者家屬所在地，和當地的亞裔美國人社區領袖會面，目的是為了讓亞裔美國人社區成為國家的焦點，這些攻擊偏執又可怕，終於在拜登 總統上任後，發佈了反新冠病毒仇恨犯罪法案，通過司法部設立一個新職位來解決仇恨犯罪事件」。

社區成員Hannah Chang說，「我有兩個年幼的孩子，作為父母有義務保護和照顧他們，因為我目睹過類似的亞裔仇視事件，所以時常在思考如何保護我的孩子，但不管是那種方式，對我來說都是一種非常無助的感覺。」。

大約四分之三的家長受訪者認為，對教師和學校工作人員的培訓和/或關於學校如何應對暴力和欺淩問題更明確的協議，將幫助他們和孩子在返回學校時感到更安全。對教師和學校社區的培訓可以防止仇恨和霸淩，而旁觀者干預培訓也是一個簡單而有效的方法。