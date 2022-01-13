駐洛經文處1人確診 暫停現場臨櫃服務

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處因一名同仁確診新冠肺炎，自1月10日至14日，暫停下午1點15分至3點45分的現場排隊登記臨櫃辦理領務服務。(本報檔案照)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處因一名員工確診新冠肺炎 ，自1月10日至14日，暫停下午1點15分至3點45分的現場排隊登記臨櫃辦理（walk-in）領務服務至2022 年1月21日。另外，由於新冠Omicron變種病毒肆虐，洛僑中心場地自1月12日起，暫時不對外開放使用。

考量近期南加州 新冠肺炎疫情 持續升溫，並將依實際疫情情形採取滾動式調整。後續恢復開放時間，請隨時注意本處網頁公告。請民眾多加利用郵寄或預約每日上午時段前來本處臨櫃申辦。至取件及申辦入國證明書者仍可於平日下午2時至4時來本處領務大廳1號櫃台辦理。

倘有緊急事由（例如奔喪、探病、拋棄繼承、法院出庭、不動產買賣等）請備妥證明文件後致電本處領務諮詢專線: (213) 389-1215或電郵: [email protected]，以利提供協助；如遇重大事故及危難事宜，請撥打本處急難救助專線: (213) 923-3591.

根據經文處在官方臉書上的發文，該處有名員工於1月9日經PCR檢測確診，目前居家隔離中。該處也已經依照美國CDC相關規範辦理相關防疫措施。

洛僑中心場地將於1月12日起，暫時不對外開放使用。圖書借閱採電話預約及實名制登記。民眾如有洽公需求，請先以書面或電話預約。