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亞市學區未強制檢測 華人怒批防疫不力

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
亞凱迪亞學區家長的請願書，呼籲學區加強防疫措施。（網絡截屏）
亞凱迪亞學區家長的請願書，呼籲學區加強防疫措施。（網絡截屏）

Omicron新冠變種病毒導致疫情愈演愈烈，學校已成為感染爆發點。部分華人家長日前抗議亞凱迪亞（Arcadia　USD）聯合學區防疫不力，未對返校學生實施強制檢測，將導致校園感染病例難以控制。

根據亞凱迪亞學區公佈的數據，截至1月12日（周三）上午，該學區染疫學生總數已達360人，染疫教職員工82人，其中感染數據最多的是亞市高中，共有139位染疫學生。更讓華人家長們擔心的是開學時，學校並沒有強制返校師生檢測新冠病毒。

華人家長王女士表示，「檢測完全出於自願，大部分人都在出現症狀時才會檢測，可以想像，現在有太多的無症狀感染者充斥整個校園，太可怕了，接下來將有更多的校園病例集體爆發。」她說，開學至今已一周多，學校只發過一次快速家庭檢測包，之後會不會再提供無人知曉。她的女兒就讀亞市高中，儘管已完全接種疫苗，近日還是不幸感染，現正居家隔離。

王女士說，亞市高中從上學期開始就不再提供網課，居家隔離的學生只能靠自學，「女兒成績好，自學能力較強，因為每天能收到老師佈置的家庭作業，在家隔離一兩週，我相信對她影響不會很大。」

但很多家長表示，網課的缺失對隔離在家的孩子影響非常大，有家長說，自己孩子學習成績本就不好，隔離期內沒有老師監督，沒有網課，完全憑孩子自覺，學業耽誤很多。

針對學校沒有強制師生檢測病毒，同時不對隔離學生提供網課，眾多華人家長提出抗議。亞市高中校長Angie Dillman表示，某些團隊學生如運動隊、樂隊等，若沒打疫苗需每周強制檢測，但對於其他學生，學校暫不考慮。關於家長提議的網課，校方答覆，因目前州政府不允許提供網課或採取混合模式，學校只能遵循規定，並建議隔離學生可主動與任課老師聯繫，讓老師自行決定是否開設網課。

亞市學區教委11日晚召開例會，家長代表呼籲學區加強防疫措施，但教委表態，一切按照加州規定的最低標準執行。

華人吳女士對學區的不作為表示憤慨，家長的提議基本上都沒有被採納。同時她也感嘆，華人家長不夠團結，當晚公開例會竟只有兩三位家長參加，平時群裡怨言很多，真正需要發聲時卻沒有人，學區沒有壓力，如何採取積極行動。

華人家長抗議學區防疫不力，圖為亞市位於一街的初中。（記者邵敏╱攝影）
華人家長抗議學區防疫不力，圖為亞市位於一街的初中。（記者邵敏╱攝影）

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