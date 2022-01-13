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世報嘉年華 玄學高手將現場分析虎年個人運勢

記者李雪╱洛杉磯報導
李秉信演講。（本報檔案照）
李秉信演講。（本報檔案照）

世界日報將在本月22日（周六）、23日（周日）兩天周末舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，本地知名玄學大師李秉信將在現場解讀虎年運勢。據悉明年將會迎來高點以及急轉直下，各生肖的人士要如何應對，他會一一詳解。

李秉信表示，2022虎年疫情會告一段落還是一發不可收拾？擅長易經的他表示，「皇極經世」中指出今年的值年卦是「水火既濟」，此卦顯示2022全球經濟的景氣會到最高點後急轉直下，而疫情也會轉向，但其所謂的「後遺症」或對人類經濟、生活另一個型態上的改變。新冠的「後遺症」不是失去味覺、嗅覺，而可能是蕭條。屆時他會就此卦做詳細分析。

而就此局勢，他會提出四方面分析：如運勢不錯，那就要見好就收；如來不及走就要找機會止損，要有壯士斷腕的決心；如來不及止損的話，要順勢而行逃命；若是連此也做不到，那就要隨遇而安。

另外他還會在現場給華裔民眾分析最愛聽的個人運勢，從12生肖一一分析運勢，因此每個人都會有收穫。另外作為中醫師的他，還會給虎年生肖的人們，講解如何保養以及分析命理和病理。歡迎民眾屆時參加，他很樂意與民眾互動答疑。

兩天的嘉年華會，時間分別是22日（星期六）上午10點至6點，23日（星期天）上午10點至傍晚6點，免費入場和停車。地點：18558 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，詳情可洽：世界日報323-268-4982，或四季廣場626-464-0241。

疫情 世界日報 華裔

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