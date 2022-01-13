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兆彩頭獎破3億元 華人彩民樂試手氣

記者啟鉻╱洛杉磯報導
兆彩頭獎獎金突破3億元，華人彩民躍躍欲試。（記者啟鉻╱攝影）
兆彩頭獎獎金突破3億元，華人彩民躍躍欲試。（記者啟鉻╱攝影）

兆彩（Mega Millions）頭獎獎金12日突破３億元，很多準備慶祝農曆春節的華人都希望碰碰運氣，購買彩票贏大獎。華人命理家段建華認為，順其自然，命中有自然有，命中無莫強求。也有華人彩民認為，中獎是好事，勿要樂極生悲！

近來，兆彩多次開獎但頭獎無人猜中，累積至12日頭獎獎金達到3億2500萬元。據來自多個南加華人彩票站消息，雖然疫情形勢嚴峻，但華人彩民購買彩券熱情不減，在購買其它物品時，捎帶購買一張或幾張兆彩彩券，希望為傳統春節增加吉慶。香港超市顧客胡先生表示，先前勁球大獎持續累計６億元，自己多次購買彩券但沒能得中。這次兆彩頭獎已經破３億元，當然也要碰碰運氣，或許中獎也算撞上好運。胡先生表示，每次購買彩券不超過20元，不會花幾百元或上千元購買。

奇諾岡市一家7-11便利店，曾在多年前出現一名勁球頭獎獲獎者，分享獎金超過５億元。，所以這家便利店彩票站一直受到彩券迷關注。這次兆彩頭獎突破3億元，也引得一些人去購買，不過據工作人員說，或許現在的頭獎還不夠誘人，所以並沒有出現排隊購買盛況。隨著頭獎累積，會有更多人出來搶購。但工作人員也會提醒顧客，注意防疫，保持社交距離，遵守避疫規範。

對於華人購買彩券奔大獎，華人命理家段建華表示，順其自然最好，勿要強求，將購買彩券當作一種精神食糧。因為在開獎前，每位購買彩券的人都覺得有可能中獎，會有精神愉悅充滿希望的時候。對於疫情中避疫生活增加些樂趣，能紓解壓力。用幾元錢買彩券，讓自己心情愉快一下也好。但沒有中大獎也不要灰心，勿要喪失生活信心。農曆虎年，對於馬、狗、豬等屬相的人來說，會比其他屬相者多一些財運。

華人彩民吳先生說，前幾天看到一則來自中國短視頻，一名南方老漢得中彩券獎金數百萬元人民幣，到處大喊大叫狂喊自己中獎了，幾天幾夜無法入睡，今後自己和兒子都不要工作了。吳先生說，中獎是好事，但勿要樂極生悲！

華人 疫情 勁球

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