辭舊迎新，階進慈善基金會23日舉辦新年敬老活動。（階進慈善基金會提供）

農曆新年將至，為感謝社區鄰裡的長者一年的辛苦，階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）1月23日（周日），將在羅斯密市（Rosemead）舉辦辭舊迎新敬老活動，邀請200名65歲以上長者參加。

活動舉辦地點位於羅斯密法印寺（Dharma Seal Temple），地址為：3027 Del Mar Ave Rosemead, CA 91770，當天中午12時開始至下午3時結束。

主辦方介紹，當天活動內容有溫馨聚餐，現場設有20張餐桌，每桌十位老人，義工會在現場為老人服務送菜。同時，每位到場的老人都會收到一份禮物，以及新年紅包，表達對長者新年祝福。現場還包括豐富多彩的娛樂節目，有舞獅、樂隊表演，羅斯密市議員勞朱嘉儀也會到現場，為老人們演唱粵曲、國語等流行歌曲助興。

迎春敬老活動現場位置有限，共設200名，主辦方建議，65歲以上長者可致電626-280-2442預約，或到法印寺登記。

為確保參與者的健康安全，參加聚會者需提供疫苗 完全接種證明，並遵守相關防疫規範：需戴口罩 入場，除聚餐時可摘下口罩之外，其他時間都要全程佩戴口罩；活動在室外舉行，每名參與者之間保持一定的安全距離。

基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，疫情 前基金會每年都會舉辦類似活動，去年因疫情停辦，今年特意恢復此項活動，旨在新春佳節之際，表達對長者們的慰問和敬意，感謝他們一直以來會為社區作出的諸多貢獻。