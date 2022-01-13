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執勤時抓寶可夢 不支援搶案呼叫 2洛警被開除

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛市警局兩名警察忽視呼叫支援搶劫案現場，反而費時抓《Pokémon GO》寶可夢怪獸，終被開除。(CBS17)
洛市警局兩名警察忽視呼叫支援搶劫案現場，反而費時抓《Pokémon GO》寶可夢怪獸，終被開除。(CBS17)

洛杉磯市警局(LAPD)兩名警員洛扎諾(Louis Lozano)及米切爾(Eric Mitchell)，2017年4月15日執勤時，沉迷於抓《Pokémon GO》寶可夢，直接忽略警方無線電的搶案支援呼叫，被主管抓包遭炒魷魚。案件經過五年審理，加州法院近日駁回這兩人上訴。

法庭文件報告顯示，洛市警局巡官Jose Gomez曾詢問洛扎諾及米切爾，是否收到發生在梅西商場搶劫案的無線電支援呼叫，但這兩名警員回應沒收到，並表示當時他們在處理別的案件。Gomez覺得事有蹊蹺，因此查看警車內裝置的行車紀錄攝像錄影，發現錄影捕捉到這兩名警員在出勤期間，抓寶可夢怪獸的畫面，不回應無線電支援呼叫。法院文件也指出，這兩名警員花了將近20多分鐘，開車繞路去抓《Pokémon GO》裡非常稀有的卡比獸 (Snorlax)。之後，這兩名警員被開除。

洛扎諾及米切爾的辯護律師Greg Yacoubian表示，兩名前警員不滿當時警局的處理方式，因為根據加州法律，警局須事先通知警員有關他們的不當行為。他們認為警局不該暗中偷偷調查，也不滿警局釋出巡邏車內的行車紀錄對話作為證據，因為這涉及到私人隱私對話。這兩名警員因以上原因，對他們被解雇之事提出上訴，聲稱他們隱私受到警局侵犯，經過法院幾年審理後遭駁回。

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