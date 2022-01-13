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美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

洛城新語／人人感染病毒指日可待？

張耀民

美國11日有135萬人確診，感染人數出現新高峰。但專家說，未來兩星期可能才是最高峰。白宮首席防疫顧問佛奇說，Omicron變種病毒如野火燎原蔓延，「每個人都很可能接觸病毒」，但打過疫苗者如感染情況會比較好；未打疫苗者將出現嚴重症狀。換言之，人人感染病毒可能成事實，只是未必引發重症或病逝。

佛奇其實在向全民「打心理預防針」。Omicron傳染力強數倍，政府呼籲民眾改戴N-95或KN-95口罩較能隔離病毒。看來口罩也未必百分之百有效，愈來愈多專家認為，Omicron的確診人數與死亡人數，已呈現「脫鉤」趨勢，亦即感染人數意義已不大，感染者也未必重症或死亡，情況和2020年初迄去年秋天不同。

很多專家說，歐美國家因感染人數愈來愈多，很多人體內已有抗體，可能在今夏達到「群體免疫」，新冠病毒從此「感冒化」「常態化」，與人類長期共存。如果不再出現凶惡的新變種病毒，疫情可能進尾聲了。

這可能是好消息。不過，佛奇等專家也在警告，人人都可能感染病毒，無論打過三針或不打疫苗者，只是注射疫苗者較安全，住院或死亡機率非常低；而未注射疫苗者可能變重症或病逝。佛奇也趁機推銷疫苗注射，為萬一最壞情況出現政府可免責。

很多美國人不再怕病毒，年輕人更如此。洛杉磯縣現在每日確診數達3、4萬人，是過去的十餘倍；但病亡數維持兩位數，每日常在30人以下，說明Omicron威力銳減。最早發現Omicron的南非確診數快速進入高峰後，如今疫情趨緩，美歐可能步南非後塵，疫情在春夏季結束。

當然，我們還是不能掉以輕心，開始縱情與外人接觸、交際，也不能「故意」讓自己感染，以追求身體產生新抗體；民眾須打第四針補強劑的機會還在，尤其免疫功能低落的人。

萬一感染Omicron，可能伴隨多日發燒、咳嗽、渾身痠痛和疲勞等，並不好受。但人人感染如果免不了，大家得有充分心理準備去面對。這就是很多專家強調的群體免疫，看來時機快到了。

和美歐不同的是，中國大陸、台灣和香港還在追求抗疫「清零」政策。西安封城已22天，天津全市人口檢測，上海、廣州等地偶見確診者，各地風聲鶴唳，主因在境外Omicron悄悄入侵，本土病毒也暗中傳播，而北京冬奧是否受影響，當局草木皆兵。

美國付出80多萬人死亡的慘痛代價後，群體免疫見到曙光。德州安德森癌症中心放射外科中心主任、終身教授張玉姣，近日在大陸微博發文，建議北京官方檢討清零政策，結果被舉報和愛國粉紅們圍剿。

中國怕疫情失控清零，民眾集體缺少抗體，到底「人人感染」是禍是福？該不該是抗疫追求的目標？著實很弔詭，也很具爭議。

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