我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

FBI臥底讓洛縣警眾高官坐牢 搶匪線民獲賠百萬

編譯組／綜合報導 
時任洛縣警長的李貝卡，因手下威脅聯調局探員，且向探員作出不實陳述，被判三年聯邦監獄刑期。（本報檔案照）
時任洛縣警長的李貝卡，因手下威脅聯調局探員，且向探員作出不實陳述，被判三年聯邦監獄刑期。（本報檔案照）

聯邦調查局（FBI）線民在獄中臥底，被洛杉磯縣警方識破，警員上門公然威脅聯調局探員，再加上一連串虐囚醜聞，終於導致從局長以下多名中高階警官被連根拔起，送進聯邦監獄坐牢，最後洛杉磯縣府還賠了一名刑期400年的線民100萬元。整個過程比電影情節還令人瞠目結舌。 

該名聯調局線民遭洛縣警員挾持，還因無法就醫而小命不保，擔心被「滅口」。本案在喧騰十年後終於落幕，包括前局長李貝卡（Lee Baca）、前首席副局長田中（Paul Tanaka）在內，22名警察遭定罪入獄。 

這名線民是因為搶劫銀行，被判400年徒刑的布朗（Anthony Brown），委任律師Stuart Miller表示，布朗會把這筆錢拿來照顧妻小，並向聯邦法院爭取減刑。 

全案初始於2011年，洛縣男子中央監獄（Men's Central Jail）據報頻傳虐囚事件，且手法極度粗暴。FBI探幹員因此找上布朗，以1500元代價，並偷偷送進去一支手機給他，要求布朗以手機偷偷錄下惡行。孰料，布朗還未取得證據，手機就被洛縣警方發現。 

但發現布朗私通FBI的縣警局，將布朗改名換姓，不斷將他換監服刑，以逃避FBI追查。甚至兩名洛縣刑事探員，竟然直接到主辦該案的FBI女探員私人住宅敲門，直接威脅要將她逮捕。

這下可犯了聯調局的大忌諱，聯調局從來不是吃素的，怎麼可能吃地方警察這種虧，遂全力偵辦，非把這一幫自以為是地方老大的縣警局高官辦倒不可。

布朗律師指稱，在18天「綁架」期間，布朗無法獲得治療，而且單人囚禁，讓他擔憂自己可能死於牢中。 

事後調查顯示，洛顯警局指派了至少13名員警，24小時不斷監看布朗的一舉一動，並稱之為「潘朵拉盒子任務」（Operation Pandora's Box）。在「任務」完成後，參與的員警還收到感謝電郵，讚許他們沒有多問，或探聽調查情況。 

但此後布朗仍與FBI繼續合作，揭發囚犯遭到不當對待，與警察不法事件。布朗2012年受訪時表示，他每周都會將紀錄交給FBI幹員，實情相當殘忍，囚犯常常無緣無故遭到暴打。 

布朗事後提告求償，先遭聯邦地區法官駁回，但布朗提出上訴，聯邦第九巡迴上訴法院推翻了地區法院判決。洛縣縣府律師後來建議和解，以避免未來不可預知的訴訟支出，洛縣縣委會才決定付錢了事。

華人女婿、前局長李貝卡雖然沒有直接參與，但當聯調局探員訊問他時，他沒有如實交代真相，被聯邦鎖定。李貝卡的官司歷經波折，聯邦檢察官以「向聯邦邦探員說謊」、「妨礙司法」等三項罪名，歷經流審和再審後定罪，李貝卡上訴失敗，被判三年徒刑入獄。他已在去年提前獲釋，返回聖瑪利諾市與家人團聚。

FBI 洛縣 警察

上一則

執勤時抓寶可夢 不支援搶案呼叫 2洛警被開除

下一則

世報嘉年華 玄學高手將現場分析虎年個人運勢

延伸閱讀

身高215公分搭機腿伸不直 他改搭下一班直升頭等艙

身高215公分搭機腿伸不直 他改搭下一班直升頭等艙
芝去年凶殺案近800件 居全美榜首 寫該市25年新高

芝去年凶殺案近800件 居全美榜首 寫該市25年新高
超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美

超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美
NBA／布朗轟50分創生涯新高 綠衫軍延長賽拆解魔術

NBA／布朗轟50分創生涯新高 綠衫軍延長賽拆解魔術
NBA／布朗獨撐綠衫軍 不敵殘陣快艇

NBA／布朗獨撐綠衫軍 不敵殘陣快艇
涉搶劫賓州國會女議員車 5青少年德拉瓦州被捕

涉搶劫賓州國會女議員車 5青少年德拉瓦州被捕

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁