相隔40年 2亞裔參政者都遭遇仇恨亞裔

陳李琬若近日寫信給爾灣韓裔副市長金太美。（本報檔案照）

蒙特利公園市首位華裔 市長陳李琬若（Lily Lee Chen），日前寫信給爾灣市韓裔副市長金太美（Tammy Kim），表達了她與金太美在參政過程中，都遇到仇恨亞裔 的相似經歷，並給予肯定和鼓勵。陳李琬若稱，她收到金太美回信，這讓同在美國參政的她們惺惺相惜。

陳李琬若說，「從金太美的經歷中，我看到了自己的影子，當年身為為數不多的華人 參政者，一直致力為華裔社區服務，謀求族裔間合作，重視華裔社區福祉。雖然很多年過去，但似乎歷史還在重演，在金太美的經歷中，我想到了自己的經歷以及華人參政受到的委屈，所以我就想告訴她：你不是一個人在戰鬥，這麼多年我們一直在一起努力」。

陳李琬若在信中說，她1983年成為蒙特利公園市長時，成為美國第一位華裔女市長。而她是因為在衛報（The Guardian）上讀到有關該報對金太美的採訪，以及來自其選民發表的反亞裔言論的經歷，被兩人的故事是多麼相似感到震驚，才提筆寫信。

「就像妳（金太美）一樣，我以最高票數當選為蒙市議員。我同樣經歷了來自選民的反亞裔攻擊，最顯著的是『獨尊英語』運動，提倡所有商號只用英語商招。這是為了應對當時蒙市不斷增長的亞裔人口和亞裔企業所做出的運動。而妳提到爾灣市Albertsons超市關閉，並被韓資漢亞龍超市（H Mart）取代時，居民們是如何感到不安； 在蒙市，當Safeway超市關閉，大華超市 （99 Ranch Market）取而代之時，居民感到憤怒。 這些體驗幾乎完全相同！」

「我們的故事太相似，諷刺的是，我在40年前遇到的這些問題，但妳和其他人今天仍須解決類似問題，未來其他人可能也會如此。」