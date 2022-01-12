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聖伯納汀諾縣確診者 95%染Omicron

【聖伯納汀諾訊】
新增變種病毒Omicron。（資料圖）
新增變種病毒Omicron。（資料圖）

南加州內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）公衛局長11日表示，該縣新一波新冠肺炎感染病例激增，絕大多數患者與Omicron變種病毒感染有關。

在提交縣政委員會報告中，公衛局長Josh Dugas表示，全州範圍內95%的新冠肺炎感染者，是由新增變種病毒Omicron感染，該縣感染情況也是一樣。他預計未來幾天，這個比例會是100%。估計到１月底會達到染疫數量的峰值，然後可能很快走低。

他表示，根據醫院系統提供的數據，目前COVID-19感染入院患者，有大約68%屬未接種疫苗。約26%入院患者接種了疫苗，還有2.6%是已經完全接種疫苗及補強針。目前該縣民眾接種各種疫苗280萬劑。

據悉，該縣現在設有十個新冠病毒測試站，六個公共衛生診所，每天可以提供8000人檢測。縣府已經向包括非營利單位、宗教組織、地方城市及醫療合作單位的295個單位，派發了11萬6861個可以自行檢測的抗原檢測盒。

所有縣設檢測站於1月3日開始分發非處方抗原檢測試劑盒，並延長各監測站運營時間，強化檢測能力。近期，在內陸地區各檢測站周邊，由於需要檢測者數量增多，經常出現交通擁堵情況。

檢測 疫苗 變種病毒

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