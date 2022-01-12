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世報虎年嘉年華參演 東谷華協舞團將帶來六個舞蹈

記者啟鉻╱東谷報導
東谷華美協會舞團。（舞團提供）
東谷華美協會舞團。（舞團提供）

世界日報虎年嘉年華活動上，東谷華美協會舞團將展示優美舞姿，向觀眾表演現代舞和民族舞。該舞團成立八年以來，利用業餘時間排練演出，不斷為社區奉獻愛心和美麗。舞團發起人吳小捷表示，在世界日報嘉年華活動，將表演蒙古姑娘、珊瑚頌等六個舞蹈。

世界日報喜迎虎歲嘉年華活動，將於1月22日（周六）和23日（周日）在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）舉辦。

據介紹，舞團於2014年由舞蹈愛好者Jenny等人發起，幾個人在公園一角練習集體舞，娛樂健身，擴大規模，最終發展到目前的90多人，為喜歡舞蹈的朋友們提供一個鍛鍊身體、娛樂互動，展現自我的平台。後來，人數增多，舞團建立制度，專業分工，設有團長、群主、領舞老師、財務、公益活動主持和秘書，所有職能由成員兼職。舞團在2018年歸屬東谷華美協會，逐漸成為東谷市及內陸地區有影響力的華裔舞蹈團體。

舞團積極參與社區及各級活動，不分族裔，慰問弱勢群體，為年長者送溫暖、參加東谷市節慶活動。2018年參加好萊塢年度頒獎典禮，展示中華舞蹈風采。2019年參加洛杉磯首屆廣場舞比賽，榮獲第二名，再次參加好萊塢走紅地毯盛大遊行。2020年疫情爆發後，舞團活動改為線上進行，舉辦春節晚會。2021年參加聲援北京冬奧會活動，圓滿完成央視海外組MTV拍攝。

東谷華美協會舞團。（舞團提供）
東谷華美協會舞團。（舞團提供）

世界日報 好萊塢 北京冬奧

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