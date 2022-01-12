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國土安全部撤訴 EB-5投資最低維持50萬

記者王珂╱洛杉磯報導
國土安全部撤訴，EB5投資門檻仍是50萬 （示意圖：unsplash）
國土安全部撤訴，EB5投資門檻仍是50萬 （示意圖：unsplash）

美國國土安全部（DHS）1月5日撤銷了對Behring區域中心案裁決的上訴，意味著EB-5在偏僻、失業率高的目標就業區（TEA）最低投資額仍將維持在50萬元，非目標就業區(Non-TEA)最低投資額維持在100萬元。

美國移民律師協會（AILA）認為，移民局自2019年底發佈了漲價規則之後，就一直受到法律訴訟挑戰。目前政府撤訴意味著2019年漲價規則無效，儘管早在2021年6月法官就判決了制定規則的無效，但此次國土安全部的撤訴意味著此案塵埃落定，EB-5專案將維持2019年11月新規出台前的政策。

投資人值得注意的是，區域中心法案自2021年6月30日以來一直得不到延期批准，所以目前對區域中心的申請沒有任何影響，法案得不到延期意味著不會有新的專案被批准。目前受益者最多的是進行直接投資的申請人，雖然現在直投沒有排期狀態，但EB-5申請人遞交給美國移民局證明符合移民計畫要求（I-526）表格的審批，本身就需要若干年時間。

若干年之後直投會不會更新排期狀態，仍是一個未知數，所以如果投資者想現在直投，並不意味著可以直接拿到綠卡，尤其是人在美國境內。合格的EB-5申請人和眷屬在美國遞交永久居留申請或身份調整（I-485）的表格，不可以和I-526同時遞交，必須要等I-526批准之後才可以遞交I-485，也就是申請人被批准之後才可以遞交親屬身份調整的申請，所以目前進入EB-5直投跑道的投資者需要非常謹慎。

據瞭解，美國移民局2019年11月21日正式發佈漲價規則，把TEA地區專案的投資額，從50萬元提高到90萬元，非TEA地區專案的投資額從100萬元提高到180萬元，金額幾乎翻倍。

Behring區域中心於2020年12月6日向國土安全部提起訴訟，請求法院阻止2019年11月生效的EB-5漲價至90萬的新規則實施。加州北區地方法院在2021年6月22日判決，由於前代理國土安全部部長麥卡利南（Kevin McAleenan）沒有遵守正常的任職程式，無權頒佈漲價法規，所以2019年11月21日生效的EB-5漲價法規無效。

2021年6月30日EB-5區域中心計畫暫停，美國移民局暫停受理新的EB-5區域中心下的案件，非區域中心案件正常受理。美國移民局8月26日對聯邦法院就Behring區域中心案的裁決提出上訴，在2022年1月5日撤銷上訴。

移民局 投資 國土安全部

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