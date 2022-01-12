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洛縣染疫者激增 公衛局：少參與室內活動

記者張宏╱綜合報導
洛杉磯縣公共衛生局長11日敦促居民在未來幾週內避免不必要的活動，尤其是那些在室內活動並涉及與未接種疫苗或高風險人群接觸的活動。（檔案圖）
洛杉磯縣公共衛生局長11日敦促居民在未來幾週內避免不必要的活動，尤其是那些在室內活動並涉及與未接種疫苗或高風險人群接觸的活動。（檔案圖）

在新冠疫情感染急劇增加的情況下，洛杉磯縣公共衛生局長11日敦促居民在未來幾周內避免不必要的活動，尤其是那些在室內活動並涉及與未接種疫苗或高風險人群接觸的活動。

因為Omicron變體的傳播，洛縣正在經歷疫情以來最高的每日感染人數和病毒傳播率。衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，11日官方數據公布後，出現了近3萬5000個新增感染病例和15人死亡。

費若在11日洛縣政府會議上說，雖然處於激增狀態，但政府確實要求民眾更加謹慎，即使接種了疫苗並接種了第三針疫苗。減少傳播的一種方法是在與非家庭成員在一起時戴上高質量的口罩。在接下來的幾週內，建議民眾盡量避免在不戴口罩情況下，與他人進行密切接觸的非必要活動。大家需要能夠在確保彼此安全的前提下接觸，室內的聚會和活動很容易使這種病毒傳播，尤其是對那些沒有接種疫苗的人或重病高風險的人來說是危險的。人們之間的相處，應限於在工作或學校等更重要的活動上。

目前洛縣醫院的患者從10日的3472人增加到3766 人，重症監護患者人數從10日的482人增加到513人。

疫苗 洛縣 疫情

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