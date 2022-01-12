洛杉磯休班警官遇劫被槍殺 5男女被拘
南洛杉磯佛羅倫斯-費爾斯通（Florence-Firestone）社區，10日晚發生搶劫未遂案件，一名下班的洛杉磯市警局(LAPD)警員遇搶被槍殺，11日傍晚已有三男、兩女關係人被警方扣留作進一步調查。
據警方發布的消息，槍擊事件發生在周一晚9時15分左右。案發時，一輛黑色的皮卡車在Beach街和East 87th街的交叉口附近，當時幾名嫌疑人下車與這名休班的警員發生爭執，隨後發生槍擊。警員當時與他的女友同坐一車，但女友並未受傷。
洛市警局局長摩爾（Michel Moore）在新聞發布會上說，警員至少與其中一名嫌疑人交火，警方在現場找到警員的有配槍，以及另外一把可能涉嫌攻擊警員的手槍。
遇害的27歲警員Fernando Arroyos，加入警隊三年，被分配到奧林匹克分局工作，他是家中的獨子。
管區洛縣警局世紀分局接到報案後趕到現場，用巡邏車將警員送往醫院，他在那裡被宣布死亡。Sky 5的航拍視頻顯示，11日凌晨5時左右，一隊警車將警員的遺體從Lynwood一家醫療中心，護送到洛縣驗屍官辦公室。
LAPD警察工會發表聲明，「在這段痛苦和悲傷的時刻，我們為這名警官的家人和他們的同事祈禱。」
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