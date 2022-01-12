洛市警局確診續增 803人隔離 警方人力吃緊

洛杉磯市警局新冠確診員警人數大增，本周有562人確診，因為感染或密切接觸而須隔離的人數已達803人，警力更為吃緊。(洛市警局網頁)

洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）指出，LAPD繼上周424人新冠確診後，本周又有562人確診，因為感染或密切接觸而須隔離的人數已達803人，上周還只有500人。因為Omicron 病株的傳染力甚強，LAPD要求隔離日期須達24日，未來人力恐怕更為吃緊。

摩爾11日向警政委員會報告時表示，聖誕節 結束當周確診人數才82名，12月每周平均也才30人不到，當時只有89人需要隔離。但1月迄今的發展顯然超乎預料，LAPD感染人數可稱為爆炸性成長。

先前，當市長賈西提（Eric Garcetti）、洛市消防局（LAFD）局長特拉薩斯（Ralph Terrazas）與摩爾連袂公開表態，洛市警察 、消防與急救人員絕不會因疫情而怠忽職守時，確診與隔離人數還沒那麼多，但現在LAFD已經開始停休、禁假，LAPD雖然人力還夠，但可能走上同樣道路。

摩爾向警政委員會強調，LAPD現有人力仍能負擔必要巡邏勤務，還不到禁假停休的地步。摩爾指出，LAPD還有其他可用備案，例如61名調度員染疫，其他人就延長工時；第一線巡邏任務急需人力，就用內部調動，將文職人員或負責輕罪案件的人，補齊人力。

摩爾強調，因為Omicron病株的傳染力太強，破防感染頻傳，為了避免群聚感染，隔離人員平均都要停工24天，未來數周狀況可能更糟，不過LAPD會採取更多應變措施，讓警局、警校、監獄都有足夠人力。