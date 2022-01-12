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人員減少、工作加倍…疫情下清潔旅館房間更艱難

編譯組／綜合報導
新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。此為示意圖。（美聯社）
新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。此為示意圖。（美聯社）

新冠疫情為許多行業增加壓力，特別是已相對困難的旅館清潔工作。員工減少，加上比以往更紊亂的清潔環境，清潔時間也因為疫情風險而變得更短。

洛杉磯時報報導，擔任旅館清潔人員21年的Cristina Velasquez，幾個月前走進好萊塢希爾頓花園旅館（Hilton Garden Inn）房間時，見到的景象令人傻眼。

一股死掉動物氣味瀰漫房間，床單上血跡斑斑，還有皮下注射針頭等。她向經理報告，經理僅告知她「儘快處理」，而她的工作時間安排相當緊湊，沒時間調查。「太噁心了，我整天都沒胃口」她說。

為降低疫情風險，許多大型連鎖飯店採取政策：客人可選擇房間清潔頻率。大多數情況下，清潔人員只有在客人退房後才入房打掃，通常留下的是數天的垃圾、污垢和廢棄毛巾等。

儘管南加州和加州其他地區旅館客房需求，已恢復至疫情前水平，但旅館客房服務人員卻並未達到2019年的人數。

代表南加州和亞利桑那州旅館員工工會Unite Here, Local 11表示，南加州自旅館自疫情關閉後，成千上萬名工作人員被解雇，目前約70%清潔人員被重新雇用。

客人遺留在客房內的垃圾，包括成堆的外帶餐盒、髒毛巾，吃一半的食品、倒在地板上的飲料，浴室內有時還有糞便。

一位客房清潔人員向洛杉磯時報分享一張床上照片，照片上是數百個膠囊，裡面是可讓人有暈眩快感的一氧化二氮。

代表超過3萬2000名旅館和機場工作人員的工會聯合主席Kurt Petersen說，疫情前，清潔人員每日都進房打掃，可更快、更輕鬆清潔和消毒每日累積的污垢和雜物。但根據新政策，人數不足的清潔人員，需在短時間內執行著加倍的日常清潔工作。

他說，「對清潔人員來說，疫情是一場持續不斷的健康和安全災難」，「打掃著好幾天都沒打掃的客房，不僅更困難、耗時，也更加不安全。」

學術研究和政府勞工統計表明，旅館清潔人員是服務業中受傷率最高者之一。許多傷害來自抬床墊、鋪床和清潔家具等。研究人員發現，旅館清潔人員、管家整體受傷率最高，而人手不足、房間清潔頻率降低，導致房間更髒的情況，旅館清潔員工受傷風險更大。

希爾頓度假村發言人說，該公司替客人提供他們想要的客房服務選擇。而美國旅館和住宿協會調查發現，若暫停日常客房服務，81%旅館客人會覺得更安全。

客房清潔上，旅館需遵循客人喜好，也遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）對旅館員工的指引，也就是同一位顧客除非要求，否則不應每日清潔。

但世界衛生組織（WHO）並不同意CDC建議，稱「應暫停所有客人自願放棄客房服務計畫，最大限度提高旅館員工和客人的健康安全。」世衛政策表明，配戴手套、口罩和防護設備工作人員，需定期清潔和消毒房間，感染風險會降低。

新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。（Pex...
新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。（Pexel圖片）
新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。（Pex...
新冠疫情使旅館清潔工作更為艱難，員工人手減少，但必須花更多時間清理房間。（Pexel圖片）

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