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FASCA橙縣分會 鼓勵僑青成為親善大使

洛杉磯訊
FASCA海外青年志工協會橙縣分會於橙僑中心舉辦「HELLO TAIWAN親善大使」賀年會，鼓勵僑青成為親善大使，加深台灣和世界的連結。（橙僑中心提供）
FASCA海外青年志工協會橙縣分會於橙僑中心舉辦「HELLO TAIWAN親善大使」賀年會，鼓勵僑青成為親善大使，加深台灣和世界的連結。（橙僑中心提供）

FASCA海外青年志工協會橙縣分會1月9日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「HELLO TAIWAN親善大使」賀年會，邀請Hello Taiwan執行長江明信，分享推動國民外交經驗，並鼓勵學員投入社區活動，將台灣價值帶入美國主流社會，加深台灣和世界的連結。橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員暨諮詢導師張珮鑾、僑務諮詢委員許清松等30人參與。

江明信榮獲2021年海外創業楷模暨創業相扶獎，曾擔任紐約台灣商會會長，是長期為台灣發聲的企業家。他表示「HELLO TAIWAN親善大使」，從在美台灣社團發展為連結台灣和世界友人，「HELLO TAIWAN」為台灣人共同打造的註冊商標，以軟性力量展現台灣與世界同在。

諮詢導師張珮鑾感謝江明信，並期許FASCA學員成為具有國際觀的親善大使，把台灣民主價值、文化、經濟、科技、醫療等軟實力，分享給海外僑居地朋友。僑務諮詢委員許清松在會中分享2019年洛杉磯台美商會在洛杉磯道奇棒球隊比賽期間推動「Hello Taiwan」活動，也邀請中華民國駐美代表高碩泰為球賽開球，向美國主流社會推介台灣。

FASCA橙縣分會副會長杜貞儀(Hannah To) 於2021年11月參加UN75，獲Honorable Mention和平影片製導入選佳作，張珮鑾特別頒贈台灣製的變色專利陶瓷杯以示嘉勉。

張珮鑾準備「Keep Taiwan Free」台灣製黑熊醫療口罩送給所有學員，並發給搶答虎年吉祥話的台灣紅包；諮詢導師何佳琪講解農曆吉祥年菜及甜點茶食等農曆年習俗；FASCA學員李宛芸及李俊佑示範如何利用發粉及麵粉，以電鍋製作美味台式發糕慶賀新年。

橙縣 洛杉磯 中華民國

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