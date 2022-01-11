我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

世報嘉年華 一級書法家孫曉華 現場寫春聯送民眾

記者王若然／羅蘭岡報導
孫曉華練習書法40多年。（孫曉華提供）
孫曉華練習書法40多年。（孫曉華提供）

華人過春節喜歡貼上紅彤彤的春聯和福字，預示新的一年紅紅火火，新年新氣象。世界日報將在1月22日（周六）、23日（周日）舉辦的喜迎虎歲嘉年華活動上，中國一級書法家孫曉華將免費書寫贈送春聯，他的作品在中國還出過紀念郵票，感興趣的民眾不能錯過。

為民眾寫春聯的書法老師之一孫曉華，在南加州華人社區十分活躍，不少人聽說過他的書法造詣。孫曉華練習書法40多年，對書法的理解和造詣很深。他從初中開始上興趣班，就埋下了對書法終身熱愛的種子。大學時開始注重書法練習，他的作品參加過不少展覽。

孫曉華來到美國後也沒有放棄書法愛好，甚至對書法的熱愛「更上一層樓」。他不僅積極參加各種社區活動，在活動上展示書法藝術，免費贈送他人和社團書法作品，自己創立書法學院，教學幾十位學生。他還擔任美國書法學院常務副院長等職位，旨在將書法藝術發揚光大。幾十年的書法造詣讓他練就了獨特的書法風格，他對書法的五種字體都很精通。

孫曉華將在喜迎虎歲嘉年華上免費為民眾寫春聯。他說，希望通過此舉可以在海外弘揚中華文化，希望過年時家家戶戶貼上他寫的春聯，獲得正能量，帶來好運氣。

孫曉華的作品。（孫曉華提供）
孫曉華的作品。（孫曉華提供）

書法 華人 加州

上一則

男子加油站縱火 自焚還追打店員

下一則

日青良月 冷泡有機高山烏龍茶 登陸美國

延伸閱讀

世報虎歲嘉年華 低價挖寶買年貨 吃喝玩樂拿獎品

世報虎歲嘉年華 低價挖寶買年貨 吃喝玩樂拿獎品

白人洪雷明寫書法十多年 「喜迎虎年嘉年華」現場揮毫

白人洪雷明寫書法十多年 「喜迎虎年嘉年華」現場揮毫
新春嘉年華特別版位

新春嘉年華特別版位
22、23日世報嘉年華 民眾到場參觀 免費客製化寫春聯

22、23日世報嘉年華 民眾到場參觀 免費客製化寫春聯
世報虎歲嘉年華 迎財神接福氣過新年

世報虎歲嘉年華 迎財神接福氣過新年
世報嘉年華／何念丹畫虎 四季廣場展出

世報嘉年華／何念丹畫虎 四季廣場展出

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑