世報嘉年華 一級書法家孫曉華 現場寫春聯送民眾

孫曉華練習書法40多年。（孫曉華提供）

華人 過春節喜歡貼上紅彤彤的春聯和福字，預示新的一年紅紅火火，新年新氣象。世界日報將在1月22日（周六）、23日（周日）舉辦的喜迎虎歲嘉年華活動上，中國一級書法 家孫曉華將免費書寫贈送春聯，他的作品在中國還出過紀念郵票，感興趣的民眾不能錯過。

為民眾寫春聯的書法老師之一孫曉華，在南加州 華人社區十分活躍，不少人聽說過他的書法造詣。孫曉華練習書法40多年，對書法的理解和造詣很深。他從初中開始上興趣班，就埋下了對書法終身熱愛的種子。大學時開始注重書法練習，他的作品參加過不少展覽。

孫曉華來到美國後也沒有放棄書法愛好，甚至對書法的熱愛「更上一層樓」。他不僅積極參加各種社區活動，在活動上展示書法藝術，免費贈送他人和社團書法作品，自己創立書法學院，教學幾十位學生。他還擔任美國書法學院常務副院長等職位，旨在將書法藝術發揚光大。幾十年的書法造詣讓他練就了獨特的書法風格，他對書法的五種字體都很精通。

孫曉華將在喜迎虎歲嘉年華上免費為民眾寫春聯。他說，希望通過此舉可以在海外弘揚中華文化，希望過年時家家戶戶貼上他寫的春聯，獲得正能量，帶來好運氣。