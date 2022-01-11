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加州將重啟新冠有薪假 最多80小時

【洛杉磯訊】
紐森提出的27億元新冠應對方案，包含重啟新冠有薪假。（紐森推特）
紐森提出的27億元新冠應對方案，包含重啟新冠有薪假。（紐森推特）

加州州長紐森為因應新一波新冠疫情，提出27億元新冠疫情方案，其中包括重啟帶薪新冠肺炎病假。

紐森辦公室已於前兩天對這項新冠疫情應對方案進行審閱，稱重啟新冠肺炎有薪假，是為了在Omicron病毒帶來的高峰下，保護前線工作人員。

目前州長辦公室並未公布有薪假的細節，此前加州新冠有薪假政策已於9月30日停止，這項政策於紐森於2021年3月簽署生效，要求26名及以上員工的公司，為員工提供最多80小時新冠肺炎有薪假。

這項政策下有薪假符合的條件是，員工因新冠肺炎需要隔離，需要去打疫苗或因疫苗副作用需要休息。此外如果員工因由新冠肺炎症狀，需要看醫生或照顧生病的家庭成員，也符合條件。

勞工團體如加州勞工聯合會（California Labor Federation）一直在呼籲立法部門恢復新冠肺炎有薪假。加州勞工聯合會發布推特表示「Omicron疫情迫使員工有丟掉工作的風險，他們要帶病上班。」該聯合會由製造業、零售業、娛樂業等1200個公會組成。

紐森提出的價值27億元的新冠應對方案，還包括12億元擴大檢測能力、5億8300萬元讓更多加州人打疫苗。還有6億1400萬元幫助前線工作人員和醫療系統。

新冠肺炎 加州 紐森

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