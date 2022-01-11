美國北京聯合會慶30週年 祝福北京冬奧圓滿

美國北京聯合會9日盛大舉辦30週年慶暨祝福2022北京冬奧圓滿成功主題年會，各界150名代表共襄盛舉。（美國北京聯合會提供）

美國北京聯合會9日盛大舉辦30週年慶暨祝福2022北京冬奧 圓滿成功主題年會，南加各界150名代表共襄盛舉，其中火炬傳遞將年會氣氛推向高潮，祝福即將舉行的北京冬季奧運 會。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、國會眾議員趙美心、南巴沙迪那副市長Michael Cacciotti、前西好萊塢市長Stephen Martin、加州 眾議員候選人方樹強及南加州僑界人士馬樹榮，蔡成華、羅文正、邵聞、鹿強、林淦花、周德昭、劉青、莊佩源、董復新、林選棟、莫凱盛、周鎂鎂等應邀參加年會。

趙美心在致詞中肯定北京聯合會舉辦許多有意義的活動，在疫情最為嚴重、在防疫物資最為匱乏的時候，北京聯合會第一時間號召會員和身邊的朋友們慷慨解囊。

文化參贊王太鈺感謝海外華人華僑心繫祖國，舉辦祝福北京冬奧、冬殘奧為主題的慶祝活動。他說，北京已做好準備，場館也都經過的奧運測試賽檢驗，北京張開雙臂迎接世界各國的奧運選手前往。

北京聯合會前會長許紹理和秘書長馬知耀擔任當天的奧運火炬手，旅居南加州的多位國家運動員也都隨著火炬手一起進場，博得掌聲。大會在冬奧版的「北京歡迎你」歌唱中圓滿結束。