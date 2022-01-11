南華總迎新春 「雙喜臨門」慶冬奧

南華總和中領館10日在巴沙迪那的滑冰場舉辦「迎新春，慶冬奧」活動。（記者張宏／攝影）

美國南加華人聯合總會與中華人民共和國駐洛杉磯 總領事館10日舉辦「迎新春，慶冬奧」主題活動，慶祝即將來臨的虎年春節和冬奧會。

（影音來源：記者張宏）

南華總和中領館 10日在巴沙迪那的滑冰場舉辦「迎新春，慶冬奧」活動，現場不僅聚集社團代表，且邀請花式滑冰選手為大家帶來冰上表演，提前感受冬奧會氛圍。在滑冰場上，十歲的韓裔花樣滑冰選手Hannah Kim在冰場上翩翩起舞，她學習滑冰已經三年。她說，她的夢想是有一天能參加冬奧會。

在滑冰場上，十歲的韓裔花樣滑冰選手Hannah Kim在冰場上翩翩起舞。（記者張宏／攝影）

中領館總領事張平為Hannah Kim送上冬奧會的禮物。他表示，辦好北京冬奧 會、冬殘奧是中國向國際社會作出的莊嚴承諾。經過6年多精心籌辦，目前各項工作已準備就緒，所有12個競賽場館已具備比賽條件，各項服務保障設施也將陸續投入運行。賽事期間所有場館將全部採用清潔和可再生能源供電，充分體現綠色、低碳的理念。

中領館總領事張平（右二）和南華總會長邵聞（右一）為Hannah Kim（左二）送上冬奧會的禮物。（記者張宏／攝影） Hannah Kim夢想是有一天能參加冬奧會。（記者張宏／攝影）

張平說，為了做好疫情防控工作，北京冬奧組委和國際奧委會、國際殘奧委會共同制定嚴密細緻的防控措施，為維護參賽各方健康安全，確保北京冬奧會、冬殘奧會安全順利舉行。世界期待中國，中國已做好了準備。北京將再次張開雙臂，迎接來自世界各地的冬奧選手。

南華總會長邵聞表示，很榮幸跟洛杉磯總領館聯合主辦這次的活動，並可用「雙喜臨門」來表達，北京作為唯一一個舉辦過冬奧會和奧運會的城市，不僅虎年春節將至，還有北京冬季奧運會，可謂喜上加喜。